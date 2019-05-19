З довгим шлейфом і глибоким декольте: модель Ізабелі Фонтана одягнула яскраву сукню в Каннах

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Ізабелі Фонтана
Ізабелі Фонтана / www.gettyimages.com

35-річна популярна бразильська модель і "ангел" Viсtоriа's Secret Ізабелі Фонтана у суботу, 18 травня, відвідала прем'єру фільму "Кращі роки життя" режисера Клода Лелуша,

Так, на червону доріжку в рамках Каннського кінофестивалю бразильська супермодель вийшла у надзвичайній золотисто-фіолетовій сукні з колекції  Ali Younes весна-літо 2019.

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Плаття з довгим шлейфом та глибоким декольте став як блискавка на заході, адже завдяки яскравому образу Ізабелі відразу привернула увагу всіх гостей та фотографів.

Завершили look Фонтани золоті блискучі босоніжки на високих підборах від Giuseppe Zanotti та діамантове кольє з золотими вставками.

Ізабелі Фонтана
Ізабелі Фонтана / Getty Images

Ізабелі Фонтана
Ізабелі Фонтана / Getty Images

Ізабелі Фонтана
Ізабелі Фонтана / Getty Images

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Мода Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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