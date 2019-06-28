З французьким шиком: розкішна Белла Хадід знялася для обкладинки Elle

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram / @ellefr

Відома американська модель Белла Хадід, обличчя якої часто прикрашає обкладинки популярних глянців, постала на лицевій сторінці французької версії журналу Elle. "Ангел" Victoria's Secret знялася у по-справжньому французьких образах і показала, який вигляд вона би мала, якби була, наприклад, парижанкою.

Перші знімки Белли Хадід, які з'являться у липневому номері Elle, представники журналу опублікували на Instagram-сторінці французької версії глянцю.

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Представниця одного з найпопулярніших модельних агентств, IMG Models, позувала перед камерою фотографа Zoey Grossman у розкішних образах. Для обкладинки журналу представники журналу вагалися між двома варіантами знімків – портрет моделі, на якому вона зачаровує поглядом, що направлений прямо в камеру, та фото в повний ріст.

Белла Хадід
Белла Хадід на обкладинці французького Elle / Instagram / @ellefr

На другому примірнику Белла Хадід приміряла розкішну сукню від Dior у виключно французькому стилі. Шик вбрання полягав у закритому декольте, масивному горохові по всій довжині та витонченому мереживі на грудях. Варто відзначити, що тканина сукні була півпрозорою, тому під нею у моделі красувалося тілесне боді. Волосся Белли Хадід було акуратно підібране вверх, а макіяж акцентований на її неймовірно красивих очах.

Белла Хадід
Белла Хадід на обкладинці французького Elle / Instagram / @ellefr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE (@ellefr)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Белла Хадід Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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