З французьким шиком: розкішна Белла Хадід знялася для обкладинки Elle

Відома американська модель Белла Хадід, обличчя якої часто прикрашає обкладинки популярних глянців, постала на лицевій сторінці французької версії журналу Elle. "Ангел" Victoria's Secret знялася у по-справжньому французьких образах і показала, який вигляд вона би мала, якби була, наприклад, парижанкою.

Перші знімки Белли Хадід, які з'являться у липневому номері Elle, представники журналу опублікували на Instagram-сторінці французької версії глянцю.

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Представниця одного з найпопулярніших модельних агентств, IMG Models, позувала перед камерою фотографа Zoey Grossman у розкішних образах. Для обкладинки журналу представники журналу вагалися між двома варіантами знімків – портрет моделі, на якому вона зачаровує поглядом, що направлений прямо в камеру, та фото в повний ріст.



Белла Хадід на обкладинці французького Elle / Instagram / @ellefr

На другому примірнику Белла Хадід приміряла розкішну сукню від Dior у виключно французькому стилі. Шик вбрання полягав у закритому декольте, масивному горохові по всій довжині та витонченому мереживі на грудях. Варто відзначити, що тканина сукні була півпрозорою, тому під нею у моделі красувалося тілесне боді. Волосся Белли Хадід було акуратно підібране вверх, а макіяж акцентований на її неймовірно красивих очах.



Белла Хадід на обкладинці французького Elle / Instagram / @ellefr