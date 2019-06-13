З газетним принтом: Кім Кардашян повторила образ Керрі Бредшоу – фото

Принти стали одними з головних трендів останніх сезонів. Найперший скажений "бум" дали анімалістичні мотиви – леопард, пітон, корова, зебра та інші. Здавалося, що влітку 2019 року вже не з'явиться таке, що кардинально відрізнялося б від них. Однак, як демонструють знамениті моделі та світські левиці, на модну арену дедалі більше виходить новий газетний принт.

Вбрання з газетним принтом, найімовірніше, зовсім скоро з'явиться у гардеробі кожної модниці у 2019-2020 роках. Днями дружина Каньє Веста Кім Кардашян, за якою стежать у соціальних мережах 141 мільйон підписників, завітала на вечірку Levi's у вінтажній спідниці з принтом газети із колекції Dior 2000 року.

Читайте також: Кім Кардашян вперше показала новонародженого сина: фото

Свій образ зірка реаліті-шоу доповнила сірою майкою, яку одягнула без спідньої білизни, та сумкою Saddle bag. Неочікувано завершили аутфіт Кардашян в'єтнамки на маленьких підборах – таке взуття також стало трендовим цього сезону.



Кім Кардашян / Фото: CHELSEA LAUREN / LEVIS/ WARDROBENYC / SHUTTERSTOCKREX / Harper's Bazaar

Цікаво те, що образ Кім порівняли з виходом культової героїні серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу (виконала головну роль акторка Сара Джесіка Паркер). В одному з епізодів Керрі у сукні від Dior з газетним принтом зустрічається з дружиною містера Біга.



Сара Джесіка Паркер в образі Керрі Бредшоу / Серіал "Секс і місто"

Напередодні з таким принтом у casual стилі засвітилися й супермоделі – Ельза Госк та Белла Хадід. Усі знаменитості, що приміряли газетний "низ" (спідницю чи штани), доповнили "лук" базовим однотонним верхнім одягом.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Белла Хадід / Getty Images