З іншим чоловіком: в мережі з’явилось несподіване фото Меган Маркл

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.in

Герцогиня Сассекська перебуває в солодкому очікуванні свого первістка, який з’явиться на світ вже наступної весни. З чоловіком принцом Гаррі у неї все чудово, але "спокій" ЗМІ порушила архівна світлина, на якій Меган Маркл зафіксували з іншим чоловіком.

Про це повідомляють на TMZ.

Як виявилось, до першого шлюбу з Тревором Енгельсоном та до королівського весілля з британським принцом Гаррі, у Меган Маркл був роман з канадським зірковим шеф-кухарем Корі Вітієлло. Архівну світлину було зроблено у ресторані Торонто у травні 2016 року, – рівно за 2 роки до весілля з її сьогоднішнім обранцем.

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Меган Маркл
Меган Маркл і її екс-бойфренд Корі Вітієлло / TMZ

На фото щаслива Меган Маркл сидить на колінах в екс-бойфренда у білій сукні, міцно обіймаючи Корі за шию, а той цілує її у щоку. Через розбіжності у поглядах пара згодом розійшлась. Однак тепер щасливе подружнє життя є не лише в герцогині Сассекської, – зараз у Корі Вітієлло є дружина та дитина. У першого чоловіка Меган – Тревора Енгельсона, з яким вона прожила в шлюбі два роки, також все добре – у 2018 році він одружився з дієтологом Трейсі Курланд

Сьогодні ж Меган Маркл перебуває у щасливому шлюбі з принцом Гаррі – 19 листопада вони відзначили 7 місяців подружнього життя. Пара часто разом їздить в офіційні тури, а також відвідує світські заходи, постійно проявляючи одне до одного романтичні почуття.

​Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Нагадаємо, що під час першого дня австралійського туру, 15 жовтня, Кенсингтонський палац повідомив, що Меган Маркл вагітна від принца Гаррі первістком. Наразі жінка перебуває на 5-6 місяці вагітності і первістка слід очікувати навесні 2019 року. Букмекери вже роблять ставки, яке ж ім'я обере подружня пара для першої спільної дитини, а художники навіть створюють приблизні картини, як виглядатиме їхній малюк.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Зіркові романи
Джерело: Lifestyle
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