З ірокезом та бородою: актор Кіану Рівз шокував зміною іміджу

Голлівудський актор Кіану Рівз продовжує вражати прихильників несподіваними перевтіленнями для зйомок. Днями папараці сфотографували зірку на знімальному майданчику в Новому Орлеані.

Як відомо, 54-річний Кіану Рівз підписав контракт на новий проект та став головною зіркою майбутнього фільму "Неймовірні пригоди Білла і Теда" (Bill & Ted's Excellent Adventure). На знімальному майданчику науково-фантастичної комедії вже вирує робота, а голлівудський актор приміряв незвичний для себе образ.

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У мережі з'явились фото, на яких видно, що Кіану Рівз зробив ірокез та велику бороду. Актор йшов зі своєї гримерки в приталених штанах і закоченій вверх кофті. Такий образ підкреслив далеко не ідеальну форму голлівудського красеня.

Прихильники у мережі спершу не могли впізнати свого кумира в цьому образі, однак переконані, що Кіану Рівз буде приголомшливим у новій кінострічці.

Актор не вперше бере участь у цьому проекті. Раніше Кіану Рівз зіграв Теда у серії "Неймовірні пригоди Білла і Теда" 1989 року. Через 2 роки він з'явився у другій частині кінострічки. За сюжетом фільмів, каліфорнійські школярі Білл і Тед повинні зробити доповідь про історичних особистостей, щоб таки закінчити школу та створити власний рок-гурт. Допомагає їм в цьому Руфус – посланець із майбутнього, який має машину часу. Школярі вирушають у кумедну подорож, де знайомляться не з одною історичною постаттю. Нові пригоди Білла і Теда презентують у 2020 році.