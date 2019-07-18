З Кевіна Спейсі зняли звинувачення у сексуальних домаганнях в одній із справ

Голлівудський кіноактор вже два роки перебуває під прицілом фотокамер та відповідає за всі судові позови, що були подані проти нього. В одному з останніх він виграв справу, тим самим знявши з себе всі обвинувачення.

Справа стосувалась 18-річного сина екс-телеведучої Гізер Юнру. Кевіна Спейсі звинувачували у споєнні алкоголем хлопця та сексуальних домаганнях. У ході справи позивач повинен був надати телефон в якості доказів своєї правоти, повідомляє CNN. У ніч 2016 року, коли Спейсі начебто домагався юнака, хлопець листувався зі своєю дівчиною. Коли ж син ведучої подав до суду на актора, він передав слідству лише частину листування, а деякі фотографії з невідомих причин видалив.

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Мати позивача у свою чергу стверджувала, що світлини не стосуються справи, втім адвокати Спейсі наполягали, що видалені фото та повідомлення могли довести невинність їхнього підзахисного. Відтак, сім’я хлопця зізналась, що телефон з доказами було втрачено, через що провести експертизу немає можливості.

Адвокати Спейсі запропонували ймовірному постраждалому самому з'явитися в суд для дачі показань, але він вирішив скористатися п'ятою поправкою Конституції США, яка дозволяє не свідчити проти себе. Тому прокуратура штату Массачусетс зняла всі обвинувачення з актора "у зв'язку з відсутністю доступу до доказів, на яких будувалося звинувачення, а також недоступністю показань передбачуваного потерпілого". Щодо інших судових позовів проти Кевін Спейсі, то в інших країнах ще ведеться слідство.

Що відомо про скандал з Кевіном Спейсі?В кінці 2017 року декілька чоловіків і жінок звинуватили Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Актор визнав провину, вибачився, здійснив камінг-аут і пішов лікуватися від сексуальної залежності. Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень Кевіна Спейсі в домаганнях. У вересні 2018 року представники правоохоронних органів зняли зі Спейсі будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув. У грудні з'явилась нова справа стосовно актора (домагання до сина екс-ведучої Гізер Юнру) і в січні він повинен був постати перед судом.