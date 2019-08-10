З ким з українських класиків Яніна Соколова закрутила б роман

Українська журналістка Яніна Соколова в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу зізналась, що хотіла б мати відносини з поетом Тарасом Шевченком. Але цей роман точно би тривав у неї недовго.

Якось в одній з розмов вона зазначала, що Тарас Шевченко був бабієм, тому вона б із ним не зустрічалася. На думку Яніни Соколової, мати відносини з кількома жінками одночасно – негідний вчинок для чоловіка.

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Я б із ним закрутила роман, а потім – ганебно кинула. Аби він зрозумів, що крутити романи із кількома жінками одночасно – справа не честі,

– наголосила тележурналістка.

Однак Соколова додала, що окрім Шевченка особливо шанує таких українських класиків, як Василя Симоненка, Лесю Українку, Ольгу Кобилянську, Івана Франка, Василя Стуса.

"Зараз настав такий час, коли все це оживає по-новому. Адже те, про що вони писали, зокрема боротьба і за уми, і за душі, і за Незалежність нашу, яку ми час від часу ризикуємо втратити через недолугі кроки, зроблені владою, набуває нових рис. Хочеться, щоб українці читали їх все більше і більше. Тоді ми розумітимемо, про що говорили ті, хто пережив це історично. А вони не залишалися осторонь!" – переконана Яніна.



Яніна Соколова / Фото May Lee

Журналістка підсумувала, що саме для більшої освіченості громадян і створила проект "Шевченко на кожен день". У лютому 2019 року в Києві вона вперше презентувала інтерактивну книгу з творами Кобзаря, щоб актуалізувати їх та глибше розкрити Шевченка для ширшої аудиторії.

Хто не знає історії – той не має майбутнього. Саме тому ми створили проект "Шевченко на кожен день". Щоб під грифом мене – дівчини, яка є посередником між цими авторами і глядачем – донести їхні меседжі. Сьогодні нам це вдалося,

– підсумувала Соколова.