З ким залишиться неповнолітня донька Юлії Началової після її смерті: деталі

Під час похорону Юлії Началової у Москві сьогодні, 21 березня, стало відомо, що 12-річна донька співачки Віра Алдоніна залишиться з бабусею і дідусем. Другий чоловік і батько дівчинки Євген Алдонін підтримує пропозицію.

Про це повідомила прес-секретар Юлії Началової в час церемонії прощання на Троєкуровському кладовищі у Москві. Інформацію оприлюднили у виданні "Газета.ру" під час текстової трансляції похорону співачки.

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Донька Віра Алдоніна, яка жила разом з Юлією Началовою, після похорону житиме разом з батьками покійної співачки – Вікторем і Таїсією Началовими. Колишній чоловік артистки – футболіст Євген Алдонін – перебував в офіційному шлюбі з Юлією з 2006 по 2011 рік. Він також присутній на похороні своєї екс-дружини і він не проти, щоб його донька жила з батьками Юлії Началової. В ритуальній залі на Троєкурівському кладовищі окрім друзів та колег артистки також зібрались найрідніші Началової – самі ж батьки та донька Віра.



Юлія Началова з донькою Вірою / Instagram / @julianachalova

Юлія Началова також перебувала в шлюбі з виконавцем гурту "Прем'єр-міністр" Дмитром Ланським – з 2001 по 2004 рік.

Що трапилось з Юлією Началовою?Юлію Началову госпіталізували 11 березня. За попередньою інформацією, у співачки різко погіршився стан здоров'я, а лікарі виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену. Співачку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, через що у неї почався набряк. Юлію Началову ввели у стан медикаментозної коми. Вона померла 16 березня. Спочатку повідомлялось, що артистку похоронять 19 березня, але згодом похорон перенесли на 21 березня. Російська співачка у 2018 році виступала в окупованому Донецьку та в анексованому Криму.