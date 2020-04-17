З ким живе солістка гурту Go_A: екскурсія квартирою Катерини Павленко

Солістка одного із найбільш креативних українських гуртів Go_A Катерина Павленко зізналася, з ким живе в орендованій квартирі в Києві та чи засмутилася після новини про скасування Євробачення-2020.

Переможниця Національного відбору на Євробачення-2020 спеціально для програми "Життя відомих людей", що транслюють на телеканалі "1+1" провела екскурсію своєю квартирою. Вона показала, де пише хіти, готує їсти та хто живе разом із нею в Києві.

Читайте також: Концертний зал Євробачення-2020 став лікарнею для хворих на коронавірус

Катерина Павленко після перемоги на Нацвідборі переїхала до Києва. Вона мешкає у невеличкій однокімнатній квартирі. Там є затишна кухня, спальня та місце для роботи. Синтезатор, який виконавиця придбала 9 років тому за 800 гривень, стоїть на прасувальній дошці.

Разом із Катериною з Київщини до столиці переїхав її домашній улюбленець. Сфінкс з прізвиськом Котик.

Дівчина поділилася сімейною історією і зізналася, що з батьком познайомилася, коли їй виповнилося 17 років.

Мені приходили листи від бабусі і дідуся, а від нього ні. Зараз з татом ми не спілкуємося. Ніхто не проявляє ініціативи,

– розповіла Катерина.

Павленко навчалася у музичній школі, проте так її і не закінчила. Вона каже, що дівчата в хорі її недолюблювали. Катя з небагатої сім'ї і не завжди могла дозволити купити собі належний одяг. Постійно терпіла цькування. Через це й покинула навчання, проте музику не залишила. Їй пропонували роботу в Чернігівській філармонії після того, як дівчина закінчила Ніжинське музичне училище. Але там її так і не дочекалися.

Одного дня я зупинилася і запитала себе: "Для чого ти це все робиш?" Тоді вирішила, що поїду в Київ та стану рок-зіркою,

– поділилася артистка.

Для того, щоб придбати електрогітару Катя пішла працювати в МакДональдз. Паралельно навчалася в університеті і через брак часу не встигала займатися музикою. Тоді їй здавалося, що мрія стати рок-зіркою стала недосяжною. Проте все змінило одне смс-повідомлення.

Я вийшла в комірку в МакДональдзі. Дістала телефон, куди мені прийшло повідомлення з текстом: "Доброго дня! Хочемо запропонувати вам заспівати в пісні етнічним голосом". Виявляється, це був гурт Go_A

– розповіла виконавиця.

Ось так у 2012 році вона стала частинкою колективу, який допоміг їй здійснити мрію. Щодо скасування цьогорічного Євробачення, то Катя зізналася, що навіть не встигла відреагувати. Дівчина каже, що трохи засмутилася, бо Європа не почує композиції, над якою вони так довго працювали.

Наступного року Go_A доведеться презентувати нову пісню. Проте колектив вирішив написати п'ять треків і дати змогу слухачам обрати ту, яку б вони хотіли почути на конкурсі.

Катерина Павленко провела екскурсію своєю квартирою: дивіться відео онлайн