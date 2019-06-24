З кліпом від Алана Бадоєва: гурт KAZAKY повертається у шоу-бізнес після 3 років перерви

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Група KAZAKY вперше за 3 роки випустила кліп Push
Група KAZAKY вперше за 3 роки випустила кліп Push / Прес-служба

Знаменитий український поп-гурт KAZAKY впродовж трьох років перебував в творчих пошуках. І 24 червня гучно заявив про себе, випустивши кліп Push, режисером якого став відомий митець Алан Бадоєв.

Прем'єра відеоролику відбулася на офіційному каналі гурту в YouTube. Нова робота стала другою за рахунком у колаборації KAZAKY та Алана Бадоєва. Продюсером кліпу став Олег Жежель, а оператором – Микита Кузьменко.

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Kazaky – Push: дивитись відео онлайн

Що цікаво, у складі чоловічого колективу KAZAKY тепер п'ятеро учасників. До основного складу проекту, в який раніше входили Артур Гаспар, Кирило Сидоренко і Артем Лазарєв, приєдналися Влад Коваль та Євген Гончаренко. Сьогодні "чоловіки на підборах" хочуть у своїх нових постановках та синглах розповісти про свободу, толерантність, рівність та самоприйняття.

Найважливіше, що істотно оновило контекст групи – нові смисли. Кліп відкрито говорить про такі речі, як свобода любові і самовираження. Для цього ми використовували портрети хлопців, зануривши їх у документальну естетику,
– розповів про свою нову відеокартину Бадоєв.

Алан Бадоєв
Алан Бадоєв на зйомках кліпу Push гурту KAZAKY / Прес-служба

Додамо, що відеокліп було випущено на наступний день після масштабного КиївПрайду 2019, а також в місяць (червень), коли в світі проводиться найбільше акцій в знак підтримки ЛГБТ-спільнот.


Зйомки кліпу Push гурту KAZAKY / Прес-служба

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Теги: LifeStyle Новини України Музика ЛГБТ
Джерело: LifeStyle 24
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