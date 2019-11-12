З коротким волоссям та в кросівках: Тіна Кароль повторила брутальний образ 2011 року

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила перевтіленням для випуску "Танців з зірками 2019". на шоу артистка постала у брутальному образі, який вже демонструвала у 2011 році.

10 листопада в Україні пройшов один з найбільш цікавих випусків "Танців з зірками 2019". Все тому, що учасники повинні були підготувати до прямого ефіру дві постановки, одну з яких виконали під спів українських співачок. Зокрема, допомагати зірковим парам зголосились Джамала, Ассоль (katya), Надія Мейхер та Альона Вінницька, гурт "Время и Стекло", Тіна Кароль. Однак виступ поп-діви чи не найбільше вразив прихильників проєкту.

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Наразі мережу заполонили ефектні фото Тіни Кароль з чвертьфіналу "Танців". Перед глядачами співачка постала у широких джинсах-бойфрендах, білому топі та накидці з лаковими вставками. Брутальності її образу додала перука з коротким волоссям та макіяж з акцентом на червоні губи. Окрім цього, Тіна Кароль вийшла на сцену не у витончених туфлях чи босоніжках на підборах, а в масивних кросівках, що також приголомшило її прихильників.

Такий образ Тіна Кароль вже приміряла у 2011 році, тому обрала саме його для виконання пісні "Зачем я знаю". Під емоційний трек виступили Ксенія Мішина та Євген Кот. Зіркова пара зізналась, що хоче зробити особливий виступ, який буде не менш якісним, аніж трек Тіни Кароль. І це учасникам вдалось: їхній фрістайл викликав захват у Григорія Чапкіса.

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"Танці з зірками 2019" 12 випуск: дивитись онлайн – виступ Тіни Кароль, Євгена Кота та Ксенії Мішиної