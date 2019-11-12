З короткою стрижкою і косухою на голе тіло: Белла Хадід показала еротичне закадрове фото

582 Читать новость на русском
Белла Хадід для Pop Magazine
Белла Хадід для Pop Magazine / Фото: Hugo Comte

Американська модель Белла Хадід часто вражає фанатів своїми зйомками та не боїться експериментувати з власними образами. Вона часто відходить від гламурного стилю та надає перевагу "чоловічим" вбранням. Нова фотосесія стала цьому доказом.

Відомо, що зйомка з Беллою Хадід відбувалась ще влітку для модного журналу Pop. Автором знімків тоді став митець під нікнеймом Hugo Comte. Тоді ж зірка позувала як для обкладинки глянцю, так і для сторінок журналу, інколи повністю оголившись.

Читайте також: Еталон краси: пластичний хірург з Британії назвав найкрасивішу жінку у світі


Белла Хадід для Pop Magazine / Фото: Hugo Comte

Родзинкою одного з її образів стали пишні груди, які можна було розгледіти під короткою чорною шкіряною курткою, яку ще називають "косухою". Замість елегантної зачіски її голову прикрасив парик з короткого чорного волосся, а з макіяжу можна розгледіти лише рожеву помаду та коричневі тіні для повік. Фанати відзначили, що образ зірки є дещо зухвалим, однак дуже сексуальним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

blog_ava
В’ятрович стане нардепом: коротко про все, що відомо
сьогодні
9456
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Еротика Новини LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми з Раяном Гослінгом, які варто переглянути кожному
сьогодні 21:01 Фільми з Раяном Гослінгом, які варто переглянути кожному
Юлія Михайлова 63
Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
сьогодні 20:30 Авоськи, мішечки, екосумки: чим замінити пластикові пакети в Україні
Наталя Сколоздра 2690
Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
сьогодні 19:50 Нові мультфільми 2019 року: найкраща підбірка для дітей
Юлія Турелик 386
Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
сьогодні 15:38 Попелюшка Грейс Келлі: історія однієї принцеси
Юлія Девда 1792
Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
сьогодні 13:35 Учасниця Х-Фактору та Голосу країни Марина Круть: "Люди йдуть до мене по душу"
Юлія Девда 585
Новини
Більше новин
Залиште відгук