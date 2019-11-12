З короткою стрижкою і косухою на голе тіло: Белла Хадід показала еротичне закадрове фото

Американська модель Белла Хадід часто вражає фанатів своїми зйомками та не боїться експериментувати з власними образами. Вона часто відходить від гламурного стилю та надає перевагу "чоловічим" вбранням. Нова фотосесія стала цьому доказом.

Відомо, що зйомка з Беллою Хадід відбувалась ще влітку для модного журналу Pop. Автором знімків тоді став митець під нікнеймом Hugo Comte. Тоді ж зірка позувала як для обкладинки глянцю, так і для сторінок журналу, інколи повністю оголившись.

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Белла Хадід для Pop Magazine / Фото: Hugo Comte

Родзинкою одного з її образів стали пишні груди, які можна було розгледіти під короткою чорною шкіряною курткою, яку ще називають "косухою". Замість елегантної зачіски її голову прикрасив парик з короткого чорного волосся, а з макіяжу можна розгледіти лише рожеву помаду та коричневі тіні для повік. Фанати відзначили, що образ зірки є дещо зухвалим, однак дуже сексуальним.