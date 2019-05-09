З квітковим принтом: Вікторія Бекхем показала літній образ

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Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Колаж LifeStyle 24

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем зачарувала шанувальників свого бренду новою колекцією, у якій фігурують не лише базові кольори, а й яскраві принти. Як носити та з чим поєднати квітковий костюм вирішила показати сама Вікторія, продемонструвавши стильний образ на вулицях Нью-Йорка.

Так, Вікторія Бекхем приміряла штани власного бренду і подовжене пальто з легкої тканини у квітковий принт.

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Під такий костюм дизайнерка одягнула бежевий низ і сріблясті човники на високих підборах. Неочікуваним вибором було завершити образ клатчем м'ятного кольору, а також сонцезахисними окулярами та акуратною укладкою. 

На своїй сторінці в Instagram-Stories Вікторія передала вітання прихильникам з Нью-Йорка та зазначала, що це її улюблений квітковий look на літо.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram-Stories / @victoriabeckham

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @hollywoodlifenewsc

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Instagram / @hollywoodlifenewsc

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Теги: Стиль і мода LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
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