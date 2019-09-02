З ланцюгами на оголених грудях: Ельза Госк в провокативних образах знялася для турецького Elle
Популярна модель і "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк знялася для обкладинки вересневого номеру турецького глянцевого журналу Elle.
Перші ефектні знімки у фотосесії для турецького глянцю Ельза опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Автором гарячих світлин став фотограф Емре Унал. Образ зірки створювала професійна міжнародна команда стилістів і візажистів.
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За волосся Госк відповідав Benoit Moeyaert, який робить зачіски багатьом знаменитостям. Для фотосесії дівчині, яка в житті має коротке каре, зробили розкішне довге волосся. Варто відзначити майстерно виконаний макіяж у нюдовий відтінках, який лише підкреслює природну красу Ельзи і її симетричне лице.
Майже у всіх образах Ельза Госк виглядає сміливо та провокативно. Модель змінила декілька "аутфітів": від прозрого топу з ланцюгами до шкіряної куртки.
Ельза Госк / Instagram / @emreunalstudio
Ельза Госк / Instagram / @emreunalstudio
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa
Ельза Госк / Instagram / @emreunalstudio
Дивіться більше фото: Ельза Госк знялася для турецького Elle
Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa