З літа в зиму: Настя Каменських поділилася запальним відео

Популярна українська виконавиця, яка виступає під псевдонімом NK, Настя Каменських є активним користувачем соціальних мереж Тік-Ток та інстаграм. Днями зірка потішила прихильників новим запальним відео.

Настя Каменських часто публікує на своїй сторінці танцювальні відео з цікавими рухами. Днями зірка поширила оригінальний ролик, на якому продемонструвала яскраве переміщення із зими в літо.

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Як відомо, нещодавно артистка повернулася з сонячної Мексики, де відпочивала зі своїм чоловіком Потапом. Тому Настя вирішила продемонструвати, як вона із жаркої країни приїхала до сніжної України.

Спершу Каменських танцює на пляжі в привабливому білому купальнику, а потім, підкидаючи пісок до верху, опиняється у засніжених Карпатах. Там зірка одягнена в куртку бежево-рожевого кольору з оранжевим написом на спині та коричневі лосіни. Таке вбрання NK поєднала із сірим взуттям.

Менш, ніж за добу відео набрало більше одного мільйона переглядів.

Пропонуємо переглянути добірку запальних відео пристрасної NK.