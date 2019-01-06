З мармеладом, малиною або екзотична – найцікавіші рецепти куті

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Класична кутя з пшениці: рецепт
Класична кутя з пшениці: рецепт / Фото з відкритих джерел

6 січня в Україні проходить Святвечір. Традиційно на святкових столах в українців мають бути 12 пісних страв. Та головною завжди є кутя. Зазвичай, її готують з пшениці та додають мед і мак. Та рецептів цієї страви є набагато більше. Найсмачніші та найцікавіші рецепти куті знайдете нижче.

Кутя на Святвечір символізує єднання з Богом і світом померлих. Також ця страва є актом жертви Богові. Мак – символ мучеництва, невинно пролитої крові. Мед – символ чистоти, Божого слова. Крім куті, обов'язковими стравами на Святій вечері є узвар, пісні вареники, борщ, пампухи.

Більше рецептів читайте у спецпроекті сайту "24": 12 страв на Святвечір

Пропонуємо до вашої уваги прості і смачні рецепти куті на Святвечір.

Пшенична кутя (Класична)

Продукти:
Склянка куті
100 г маку
100 г волоських горіхів
100 г родзинок
Кілька ложок меду

Зерна пшениці треба потовкти у дерев’яній ступі дерев’яним товкачем. При цьому час-від-часу треба додавати трохи теплої води, щоб оболонка пшениці відділилася. Після цього зерна треба кілька разів промити та просіяти, щоб виокремити ядро. Із цього і варять пшеничну кашу.

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Окремо готують соус. Для цього треба спочатку запарити, а потім розтерти мак до утворення макового молочка. Далі додають мед, горіхи, сухофрукти. Все перемішують і додають до звареної пшениці.

Кутя рисова

Рецепт куті з рису
Кутя з рису – оригінальна інерпретація головної страви на Святвечір

Продукти:
Склянка рису
100 г маку
100 г волоських горіхів
Кілька ложок меду
Мед до смаку

Рис для цієї куті треба готувати по-іншому, ніж ми звикли. Склянку рису насипати у каструлю та залити півтора склянками кип’ятку. Далі щільно накрити кришкою і варити три хвилини на сильному вогні, шість хвилин – на середньому та ще 3 хвилини – на малому. Після цього кашу треба залишити ще на 20 хв, щоб дати їй настоятись.

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Соус можна готувати такий же, як і у попередньому рецепті.

Рисова кутя (Екзотична)

Рисова кутя: рецепт
Екзотична рисова кутя

Продукти:
Склянка рису
100-150 г волоських горіхів
100 г кураги
Банку консервованих ананасів
2-3 столові ложки меду
Узвар

Перед приготуванням рис треба кілька разів промити. Далі готуємо його за стандартною схемою, головне не переварити. А після того, як рисова каша звариться, знову слід промити рис холодною кип’яченою водою.

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Окремо на сковорідці обсмажити горіхи, а потім подрібнити їх у блендері. Курагу нарізати на маленькі шматочки. Ананаси (можуть бути консервовані) нарізати кубиками. Мед розвести з узваром та додати в це горіхи, курагу та ананаси. Подаючи на стіл рис слід полити цим соусом. При бажанні можна додати інші екзотичні фрукти.

Кутя з мармеладом

Кутя з мармеладом: рецепт
Солодка кутя з мармеладом

Продукти:
Склянка пшоняної або перлової крупи
Півсклянки родзинок
Кілька ложок меду
100 г мармеладу
50 г ядер волоських горіхів
Узвар

Крупу кілька разів промити та варити за стандартною схемою (залити водою у сіввідношенні 1:3), додавши в середині варіння родзинки. Коли крупа буде зварена її слід промити холодною прокип’яченою водою.

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В окремій посудині мед розвести з узваром та додати горіхи. Крупу полити соусом і зверху додати порізний мармелад.

Кутя із сухофруктами і малиною

Рецепт куті з сухофруктами і малиною
Рецепт куті з сухофруктами і малиною

Продукти:
2 склянки пшениці
Сушені яблука та груші
100 г родзинок
Сушена або розморожена малина (чверть склянки)
Мед за смаком

Пшеницю просіяти та промити. Залити зерна 4 склянками води та варити 25-30 хвилин. Коли вода закипить, додати яблука, груші і малину. Через 5-7 хвилин – родзинки.

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Коли зварена суміш остине – додати мед. Залишити на 1-2 години, а потім подати на стіл.

Кутя з ячменю

Кутя з ячменю - рецепт
Кутя з ячменю – такої ви ще не пробували!

Продукти:
Півсклянки ячменю
Півсклянки родзинок
Склянка консервованих вишень
Кілька ложок меду

Півсклянки ячменю залити водою і настоювати всю ніч. Вранці промити та варити на малому вогні близько години. Потім додати родзинки і варити ще півгодини. Далі вкинути вишні і варити всю суміш ще 15 хвилин.

Коли зварена суміш трохи охолоне – додати мед і подавати на стіл.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: LifeStyle Традиції Різдво Публікації Новорічні свята Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: 24 Канал
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