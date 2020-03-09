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З маскою на обличчі та в халаті: Белла Хадід засвітила груди в "домашньому" образі

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Модель Белла Хадід / Instagram / @bellahadid

Знаменита американська модель Белла Хадід ділиться не лише фотографіями із модних показів, а й поширює світлини в "домашній" атмосфері. Днями зірка опублікувала фото, на якому показала себе після прийняття душу та засвітила груди.

Белла Хадід є однією із найбільш затребуваних моделей сучасності. Вона представляє вбрання світових брендів і не соромиться демонструвати свою фігуру у відвертих образах. Також зірка поширює в мережі світлини з відпочинку та показує, як проводить вільний час вдома. 

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Днями знаменитість опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі знімок, на якому позує у ванній кімнаті. Белла щойно вийшла з душу, мокре волосся заховала у рушник, а на обличчя нанесла маску білого кольору. 

Одягнена Хадід у "домашній" ніжно-блакитний халат. Вона ніколи не втрачає можливості похизуватися грудьми: на подіумі, на відпочинку чи іншому світському заході. Не стала винятком і ця фотографія. Модель показала спокусливі форми. Вона довела, що навіть в такому образі може виглядати привабливо та сексуально.

Не всі зірки шоу-бізнесу наважаться показати себе у такому вигляді, проте Белла Хадід не боїться думки інших і впевнено демонструє свою вроду у будь-який час. 


Белла Хадід з маскою на обличчі та у "домашньому" халаті / Instagram / @bellahadid

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle Еротика LifeStyle Белла Хадід
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