З молоковідсмоктувачами на грудях: Рейчел МакАдамс знялася в епатажній фотосесії

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Рейчел МакАдамс
Рейчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Популярна акторка і новоспечена мама Рейчел МакАдамс, відома ролями у фільмах "Щоденник пам'яті" та "Клятва", зналася у провокаційній фотосесії для журналу Girls Girls Girls .

Нові знімки Рейчел опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Акторка не розповідає багато про особисте життя. До прикладу, навіть про очікування первістка Рейчел МакАдамс світ дізнався тільки у лютому 2018 року, коли знаменитість перебувала на останніх місяцях вагітності. Наразі МакАдамс спільно з чоловіком Джеймі Лінденом виховують хлопчика.

Також зірка знялася у провокаційній фотосесії, під якої на одному з кадрів позує перед об'єктивом фотографа Клера Ронштейна у яскравому костюмі Versace і з двома молоковідсмоктувачами на грудях.

Фотограф розповів у своєму мікроблозі в Instagram, що зйомку провели після шести місяців, як Рейчел народила і тоді вона ще годувала дитину грудьми.

Ми робили цю зйомку через шість місяців після того, як Рейчел народила, тому вона ще годувала грудьми. Так що в перервах вона зціджувала молоко. Ми все ще сперечаємося, кому ж з нас двох спала на думку ідея зробити такий кадр для фотосесії,
– поділилася Клер.

Рейчел МакАдамс
Рейчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Рейчел МакАдамс
Рейчел МакАдамс / Instagram @rachelmcadams1

Рейчел МакАдамс
Рейчел МакАдамс / Instagram @rclairerothstein

Рейчел МакАдамс
Рейчел МакАдамс / Instagram @rclairerothstein

Хто така Рейчел МакАдамс?Це знаменита канадська акторка, яка здобула чималу популярність в Голлівуді. Рейчел МакАдамс знялась у відомих фільмах, зокрема, "Паскудні дівчата", "Ранковий підйом", "Шерлок Холмс", "Коханий з майбутнього", "Нічний рейс". У 2016 році стало відомо про стосунки акторки з кіносценаристом та режисером Джеймі Лінденом. Стосунки пара ретельно приховувала від преси, як і народження сина.

Теги: Кіно LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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