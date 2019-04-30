З нагоди річниці весілля: Кейт Міддлтон отримала особливий подарунок від Єлизавети ІІ

Кілька днів тому Кейт Міддлтон та принц Вільям святкували свою 8 річницю після одруження. З нагоди їхнього сімейного свята герцогиня Кембриджська отримала незвичайний, однак дуже почесний подарунок від королеви Єлизавети ІІ.

Королева Єлизавета ІІ щедра на подарунки та вміє підносити їх, як ніхто інший. До прикладу, знаючи про любов Меган Маркл і принца Гаррі до мистецтва, вона подарувала їм на новосілля дорогоцінні картини зі своєї Королівської колекції. Тепер отримувати почесні подарунки прийшов час і для дружини принца Вільяма, Кейт Міддлтон.

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На офіційній сторінці королівської сім'ї у Twitter повідомили про престижний титул, який герцогиня Кембриджська отримала після святкування восьмої річниці після весілля. 37-річна Кейт Міддлтон удостоїлася звання Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Що цікаво, отримати таку відзнаку можна лише за особистим бажанням Єлизавети ІІ. Ніхто, окрім Її Величності, не має права розпоряджатися призначеннями цього титулу.

У мережі вже давно ходять чутки, що Кейт Міддлтон повільно, але впевнено готується стати королевою Великобританії, про що свідчить її категоричні дотримання королівських правил щодо появ на публіці, вибору вбрань, поведінки та інших деталей, які створюють її образ. Призначення цього титулу ще раз підкреслило хороші відносини герцогині Кембриджської з Єлизаветою ІІ та іншими членами королівської сім’ї, адже не кожен з них удостоївся отримати таке звання.