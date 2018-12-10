З нареченим у ліжку: Хайді Клум поділилась пікантним фото
Знаменита модель Хайді Клум безмежно щаслива зі своїм молодим нареченим Томом Каулітцем. Такий висновок можуть зробити всі прихильники зірки, які спостерігають за її блогом.
Днями на Instagram-сторінці Хайді Клум з'явилось чарівне фото закоханих. Модель вирішила показати, як вона засинає та просинається з 29-річним Томом Каулітцем. Зірка позувала зі своїм нареченим, ніжно обіймаючи одне одного в ліжку.
Читайте також: На високих підборах і в червоній сукні: Хайді Клум впала прямо на сцені
"Блаженство", – лаконічно написала Хайді Клум.
Прихильники зірки одразу ж засипали її компліментами. За їхніми словами модель ніколи не була такою щасливою, а чорно-білі фото – найромантичніші у колекції Хайді Клум.
Зазначимо, що 24 грудня 45-річна модель Хайді Клум заручилась з музикантом Томом Каулітцем. Вперше про пару заговорили у березні 2018 року, коли закоханих побачили під час спільного виходу з ресторану Нью-Йорка. Тоді в закладі відбувався показ нової колекції ювелірних виробів від Лоррейн Шварц. Хоч Том і не був на самій презентації, однак вечірку покинув разом з Хайді.