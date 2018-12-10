З нареченим у ліжку: Хайді Клум поділилась пікантним фото

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Хайді Клум та Том Каулітце
Хайді Клум та Том Каулітце / Instagram / @heidiklum

Знаменита модель Хайді Клум безмежно щаслива зі своїм молодим нареченим Томом Каулітцем. Такий висновок можуть зробити всі прихильники зірки, які спостерігають за її блогом.

Днями на Instagram-сторінці Хайді Клум з'явилось чарівне фото закоханих. Модель вирішила показати, як вона засинає та просинається з 29-річним Томом Каулітцем. Зірка позувала зі своїм нареченим, ніжно обіймаючи одне одного в ліжку. 

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"Блаженство", – лаконічно написала Хайді Клум. 

Прихильники зірки одразу ж засипали її компліментами. За їхніми словами модель ніколи не була такою щасливою, а чорно-білі фото – найромантичніші у колекції Хайді Клум. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Зазначимо, що 24 грудня 45-річна модель Хайді Клум заручилась з музикантом Томом Каулітцем. Вперше про пару заговорили у березні 2018 року, коли закоханих побачили під час спільного виходу з ресторану Нью-Йорка. Тоді в закладі відбувався показ нової колекції ювелірних виробів від Лоррейн Шварц. Хоч Том і не був на самій презентації, однак вечірку покинув разом з Хайді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Хайді Клум
Джерело: 24 Канал
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