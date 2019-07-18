З неідеальною зачіскою та в романтичній сукні: Наталі Портман вразила появою в Шанхаї

Відома американська акторка, родом з Ізраїлю, стала запрошеною гостею на гала-вечорі від Dior. 38-річна Наталі Портман зачарувала образом у темних відтінках, які додали їй неабиякої романтичності.

Безумовно, Наталі Портман є однією з улюблених зірок шоу-бізнесу для дизайнера модного дому Dior, адже вона неодноразово знімалася для рекламних кампаній бренду, а днями відвідала престижну вечірку від марки, яка відбулася у Шанхаї.

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На світському вечорі зірка фільму "Чорний лебідь" постала перед фотографами у чорній максі-сукні з яскравими акцентами у стилі хіпі. Плаття на короткому рукаві, з нашитими квітами та виділеною талією підкреслило романтичну душу Наталі Портман, а її природний макіяж, який додав свіжості обличчю, і неідеальна зачіска – те, що вона підтримує натуральність, яка тримається у трендах вже кілька сезонів поспіль.



Наталі Портман / Instagram / @portmancy