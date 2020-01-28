З ним я завжди почуваюся захищеною, – Олександра Кучеренко розповіла про свій шлюб

Телеведуча і володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко стала зіркою вітчизняного журналу. Красуня знялась у розкішній фотосесії та розповіла про свій шлюб з Дмитром Комаровим.

Олександра Кучеренко прикрасила обкладинку журналу "Караван історій". Модель не оминула питань про її шлюб з телеведучим Дмитром Комаровим, тому залюбки зізналась, що не тільки щаслива поряд з коханим, але й почувається захищеною.

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"Поруч з чоловіком я вже забула слово "страшно". З ним я завжди почуваюся захищеною і комфортно, де б ми не перебували. До того ж, я ж не лізу туди, куди може він. Тому що ті речі, які мій чоловік робить у своїй програмі "Світ навиворіт", до снаги тільки йому. Я одночасно переживаю і спокійна за нього", – поділилась Олександра Кучеренко.

Що відомо про шлюб Комарова і Кучеренко? 15 червня Дмитро Комаров заявив, що одружився з ведучою, моделлю та володаркою титулу "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Згодом з'ясувалось, що пара таємно побралась у травні 2019 року в Єрусалимі. Дмитро Комаров обрав дату вінчання, яка збіглась з конкурсом Євробачення. Тому поїздка двох ведучих в Ізраїль не викликала жодних підозр.



Пара познайомилась задовго до шоу "Танці з зірками". Тому на проєкті Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко ретельно приховували романтичні стосунки.

На обкладинці журналу українська красуня постала у блакитному штанному костюмі та майці. А от на інших кадрах Олександра Кучеренко позувала у витончених сукнях, які підкреслили не тільки її струнку фігуру, але й жіночність. Не забули автори фотосесії і про модні тренди, тому на одному фото вона красувалась у блискучих штанах oversize та сорочці.



Олександра Кучеренко / Караван історій

Окрім цього, Олександра Кучеренко розповіла про свій благодійний проєкт "Наставництво", яким займається ще з часів участі у конкурсі краси "Міс Україна-2016". Модель зізналась, що йшла на шоу заради перемоги, однак знайшла справу, якій залюбки приділяє чимало уваги. За умовами проєкту, доросла людина може стати наставником для дитини-сироти. Олександра Кучеренко пояснила, що мова не йде про всиновлення, а про дружбу та підтримку, яку так потребують вихованці притулків. Поділилась телеведуча і своєю мрією в рамках благодійної програми.

"Якщо ж говорити про мою глобальну мрію в цьому напрямку, то я б реформувала інтернати. Зробила б так, щоб їх не існувало в принципі, тому що альтернатива їм є вже зараз. Наприклад, патронатні сім'ї. У дітей повинні бути батьки і здорові стосунки в родині", – додала вона.