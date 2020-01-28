24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

З ним я завжди почуваюся захищеною, – Олександра Кучеренко розповіла про свій шлюб

21 Читать новость на русском
Олександра Кучеренко розповіла про шлюб з Дмитром Комаровим / karavan.ua

Телеведуча і володарка титулу "Міс Україна-2016" Олександра Кучеренко стала зіркою вітчизняного журналу. Красуня знялась у розкішній фотосесії та розповіла про свій шлюб з Дмитром Комаровим.

Олександра Кучеренко прикрасила обкладинку журналу "Караван історій". Модель не оминула питань про її шлюб з телеведучим Дмитром Комаровим, тому залюбки зізналась, що не тільки щаслива поряд з коханим, але й почувається захищеною. 

Читайте також: Дмитро Комаров пояснив, чому досі живе в орендованій квартирі

"Поруч з чоловіком я вже забула слово "страшно". З ним я завжди почуваюся захищеною і комфортно, де б ми не перебували. До того ж, я ж не лізу туди, куди може він. Тому що ті речі, які мій чоловік робить у своїй програмі "Світ навиворіт", до снаги тільки йому. Я одночасно переживаю і спокійна за нього", – поділилась Олександра Кучеренко.

Що відомо про шлюб Комарова і Кучеренко? 15 червня Дмитро Комаров заявив, що одружився з ведучою, моделлю та володаркою титулу "Міс Україна-2016" Олександрою Кучеренко. Згодом з'ясувалось, що пара таємно побралась у травні 2019 року в Єрусалимі. Дмитро Комаров обрав дату вінчання, яка збіглась з конкурсом Євробачення. Тому поїздка двох ведучих в Ізраїль не викликала жодних підозр.

Пара познайомилась задовго до шоу "Танці з зірками". Тому на проєкті Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко ретельно приховували романтичні стосунки.

На обкладинці журналу українська красуня постала у блакитному штанному костюмі та майці. А от на інших кадрах Олександра Кучеренко позувала у витончених сукнях, які підкреслили не тільки її струнку фігуру, але й жіночність. Не забули автори фотосесії і про модні тренди, тому на одному фото вона красувалась у блискучих штанах oversize та сорочці. 


Олександра Кучеренко / Караван історій

Окрім цього, Олександра Кучеренко розповіла про свій благодійний проєкт "Наставництво", яким займається ще з часів участі у конкурсі краси "Міс Україна-2016". Модель зізналась, що йшла на шоу заради перемоги, однак знайшла справу, якій залюбки приділяє чимало уваги. За умовами проєкту, доросла людина може стати наставником для дитини-сироти. Олександра Кучеренко пояснила, що мова не йде про всиновлення, а про дружбу та підтримку, яку так потребують вихованці притулків. Поділилась телеведуча і своєю мрією в рамках благодійної програми. 

"Якщо ж говорити про мою глобальну мрію в цьому напрямку, то я б реформувала інтернати. Зробила б так, щоб їх не існувало в принципі, тому що альтернатива їм є вже зараз. Наприклад, патронатні сім'ї. У дітей повинні бути батьки і здорові стосунки в родині", – додала вона.

 

Хто такий Леонід Каденюк: перший український астронавт, що розгорнув у космосі синьо-жовтий стяг
сьогодні
10519
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 12:20 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 5276
27 січня 09:51 Греммі-2020: найяскравіші образи з червоної доріжки
Марина Джура 2799
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 12150
25 січня 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
Юлія Михайлова 3964
25 січня 10:25 Як змінювався образ Тіни Кароль за час її кар'єри: фото, які вражають
Юлія Михайлова 24715
Новини
Більше новин
Залиште відгук