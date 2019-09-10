З ними я заново відкриваю себе, – Анджеліна Джолі розповіла про виховання дітей

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі залюбки обговорює з журналістами свою акторську кар'єру чи співпрацю з відомими брендами. А от особисте життя вона часто відмовляється коментувати. Та днями Джолі все ж відкрила деякі деталі про виховання своїх 6 дітей.

Анджеліна Джолі у спілкуванні з журналістами Hello Magazine пригадала, як наприкінці серпня 2019 року відправляла старшого сина Меддокса на навчання до Південної Кореї. Зіркова матуся і досі не може звикнути до того, що хлопець переїхав з маєтку в Лос-Анджелесі. Однак ця ситуація змінила її життя, а Анджеліна Джолі зрозуміла, що їй подобається виховувати дітей-підлітків.

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"Коли твої діти маленькі, ти почуваєшся справжнісінькою матусею. Коли вони тінейджери, разом з ними відчуваєш себе підлітком. Ти бачиш, як вони ходять в панк-клуби, і дивуєшся, чому ти не можеш робити те саме. Зараз я якраз перебуваю в тій найпрекраснішій стадії, коли заново відкриваю себе", – розповіла Анджеліна Джолі.

Акторка не приховує, що має дуже тісний зв'язок зі своїми нащадками. Вона проводить чимало часу з ними та навіть розділяє їхні хобі. Так, із 11-річним Ноксом Анджеліна Джолі відвідує тир, а з іншими дітьми часто ходить до спортзалу або на шопінг.



Діти Анджеліни Джолі та Бреда Пітта / Bright Media Pakistan

Не оминула вона питання і про особливі сімейні традиції. Анджеліна Джолі вирішила не розкривати секрети святкування релігійних свят, розповівши натомість про День матері. Щороку діти акторки готують для неї сюрприз, зокрема, дарують багато квітів.

У День матері діти готують для мене сніданок і збирають квіти. Вони ставляться до мене як до справжньої леді. Я розумію, що набагато сильніша, ніж собі інколи думаю. Однак за своєю суттю все одно м'яка і вразлива. Тому я просто хочу, щоб мої діти дозволяли мені бути ніжною,

– додала Анджеліна Джолі.

Наприкінці інтерв'ю акторка заявила, що сучасним батькам слід вчити нащадків бути добрими, люблячими і терплячими. Саме це, на думку Анджеліни Джолі, допоможе підготувати дітей до життя у сучасному світі.

Як відомо, Анджеліна Джолі – мама 6 дітей. Трьох нащадків – 18-річного Меддокса, 14-річного Пакса, 13-річну Захару – вона всиновила, а от для 12-річної Шайло і 9-річних близнюків Вів'єн і Нокс акторка є біологічною мамою. Всіх дітей Джолі виховувала у шлюбі з Бредом Піттом, тому після розлучення ділить із ним опіку.