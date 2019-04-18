З новим іміджем та першою жінкою в колективі: O.Torvald повернувся після творчої паузи

Популярний український гурт O.Torvald повертається на велику сцену після майже річної творчої паузи. Колектив підготував для прихильників ефектні ролики та зміну в команді.

Гурт O.Torvald зумів здивувати своїх прихильників одразу кількома сюрпризами. Музиканти презентували ефектний кліп на пісню "Два Нуль Один Вісім" та готують прем'єру пісні "Назовні". Окрім цього, у рок-колективі з'явилася перша дівчина, яка відтепер гратиме в O.Torvald на барабані.

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"Наша історія далека від глянцю, стабільності та дешевого хайпу. Вона різка, нервова, з нестримним характером, зривами, криком. Це перші релізи після річної перерви. Важливі для нас релізи. За цей рік багато чого трапилось, я майже помер, подорослішав на життя… У нас змінилася команда, було зроблено багато важливих висновків і все це вплинуло на новий вектор O.Torvald", – поділився фронтмен гурту Женя Галич.

"Два Нуль Один Вісім" став першим синглом, який музиканти випустили після річної паузи. Трек дуже особливий для Жені Галича, адже його артист присвятив покійному батьку. За словами співака, "Два Нуль Один Вісім" – це історія втрати близької людини та спроба зібрати себе по шматкам.

Дивіться новий кліп гурту O.Torvald – "Два Нуль Один Вісім": відео

А от пісня "Назовні" буде кардинально відрізнятися від "Два Нуль Один Вісім". Трек більш ритмічний та подібний до дебютних композицій O.Torvald. У пісні Женя Галич не тільки гучно заявить про повернення на сцену, але й познайомить прихильників з новою учасницею гурту – барабанщицею Hebi.

"Ніколи не думав, що буду працювати з дівчиною у рок-гурті, але вона стала символом початку нового світлої смуги для O.Torvald. Ми випадково побачили її відео в Інтернеті і наступну годину свого життя я взагалі не пам’ятаю, адже все, що ми робили, це передивлялися, як вона віртуозно знищує барабани. Вона талановита, енергійна, запальна та не боїться виходити за рамки. Тому ласкаво просимо у сім’ю і сподіваємось, що вам сподобається!" – розповів Женя Галич.



Нова учасниця гурту O.Torvald / Прес-служба

Зйомки нових кліпів відбувались у понад 10 різних локаціях. Зокрема, режисер Артем Тітєєв створив ефектні кадри гурту O.Torvald на авто- та сміттєзвалищі, похоронному бюро і навіть у в’язниці. А вже 19 жовтня колектив запланував презентацію нового студійного альбому.