З оголеним торсом: Деніел Крейг прикрасив обкладинку відомого глянцю

Знаменитий голлівудський актор, головний герой фільмів про Джеймса Бонда Деніел Крейг дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про роботу в кіно та знявся у пікантній фотосесії.

Деніел Крейг готувався до прем'єри нової частини стрічки про Джеймса Бонда. Проте через спалах коронавірусу її перенесли на листопад 2020 року. Та виконавець ролі агента 007 не втрачає часу даремно. Він дає інтерв'ю світовим виданням та знімається у фотосесіях для відомих глянців.

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52-річний актор прикрасив обкладинку популярного журналу GQ та позував у пікантній фотосесії для цього видання.

На опублікованих кадрах, Деніел позує з оголеним торсом та демонструє свої розкішні м'язи. Від нього в захваті мільйони жінок по всьому світу, а після цієї фотосесії, ймовірно, прихильників у Крейга побільшало.

Також актор дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що не збирався знову з'являтися в ролі агента.

Я ніколи не хотів робити це знову. Не був упевнений, що ця робота дійсно варта того, щоб вкотре пройти через це. Я відчував фізичний занепад сил. Таким чином, перспектива ще одного фільму була нереальною. І ось чому між фільмом "007 Спектр" і новою картиною "Не час помирати" пройшло п'ять років,

– поділився Деніел.



Деніел Крейг на обкладинці журналу GQ / Фото: GQ



Деніел Крейг у пікантній фотосесії / Фото: GQ



Мрійливий Деніел Крейг / Фото: GQ



Деніел Крейг позує у фотосесії для відомого глянцю / Фото: GQ



Голлівудський актор Деніел Крейг на сторінках журналу GQ / Фото: GQ



Деніел Крейг лежить на ліжку з оголеним торсом та в чорних окулярах / Фото: GQ



Деніел Крейг у пікантній фотосесії / Фото: GQ



Деніел Крейг у фотосесії для видання GQ / Фото: GQ