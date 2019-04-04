З оголеними грудьми та в прозорому боді: Кортні Кардашян розбурхала мережу сексуальними фото

Акторка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кортні, як і всі представниці цієї зіркової родини, активно веде блог в Instagram. Саме там знаменита американка опублікувала сексапільні фото, які розбурхали мережу.

Тривалий час Кортні Кардашян привертала увагу підписників блогу ефектними оголеними знімками. На одному кадрі вона постала повністю голою, а інтимні місця прикрила правильно обраною позою. Тоді зірка зізналась, що готує до старту новий проект. Однак назву та концепцію Кортні Кардашян залишала у секреті.

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Минуло кілька тижнів, як представниця родини Кардашян таки розсекретила деталі свого проекту. В Instagram-дописі запальна Кортні написала назву сайту, який днями відкривається у мережі – Poosh. Контент б'юті-платформи буде складатись і новин про красу, здоровий спосіб життя, мотивацію та успіх. Окрім цього, на сайті будуть розміщені інтерв'ю з американськими зірками.

Для реклами нового проекту Кортні Кардашян використала сексуальні фото, зроблені спеціально для відкриття Poosh. Зокрема, знаменитість показала знімок, на якому постала посеред кімнати тільки в одних трусах. Оголені груди вона грайливо прикрила руками. При цьому Кортні тримала в руках планшет, своєрідно закликаючи прихильників заходити на новий сайт.

Окрім цього, Кортні Кардашян приміряла прозоре нюдове боді з колекції Dior, вартість якого становить понад 600 доларів. Зірка закликала всіх красунь світу любити своє тіло і дбати про нього за її б'юті-порадами.