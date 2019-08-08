З оголеними грудьми та вусами: Емілі Ратажковскі розбурхала мережу новою еротичною зйомкою

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @harpersbazaarus

Відома американська модель і акторка Емілі Ратажковскі відома своїми пікантними фотосесіями, однак її нова робота для Harper's Bazaar вразила чи не найбільше з усіх попередніх. На знімках 28-річна красуня постала у досить екстравагантних образах.

Нові сексуальні і водночас вражаючі фото Емілі Ратажковскі представники американського Harper's Bazaar опублікували на офіційній сторінці в Instagram. Знімок зібрав чималу кількість вподобань і коментарів в перші хвилини після завантаження.

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На фото Емілі Ратажковскі постала у звичному звабливому образі, в мереживній білизні з красивою зачіскою, однак під її пахвами було волосся. Допис супроводжувався текстом, який написала сама модель, звертаючись до своїх фанатів.

Звичайно, я впевнена, що на більшість моїх ранніх експериментів, які я досліджувала на тему "що означає бути дівчиною", сильно вплинула мізогіністична культура. Чорт, я також впевнена, що на більшість способів, завдяки яким я продовжую бути "сексуальною", сильно впливає мізогінія. Але мені так добре і це мій проклятий вибір, правда? Хіба це не те, що стосується фемінізму, тобто, вибору?
– звернулася Емілі Ратажковкі до прихильників.

Мізогінія – характерна для деяких чоловіків і жінок поведінка, що виражається в зневазі й ненависті до жіночої статі

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @harpersbazaarus

Тим самим модель хотіла донести до них, що сьогодні жіночність набула іншого вигляду і сенсу, але для кожного вона своя, тобто така, яким є його вибір. Тому на наступному фото Емілі Ратажковскі позувала у світлій розстібнутій сорочці, оголивши груди, з зібраним волоссям і прикріпленими вусами.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @imurillo

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Теги: LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
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