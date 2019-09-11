Пріянка Чопра вбрала сукню зі звабливим декольте: фото

Акторка Пріянка Чопра – завжди бажаний гість на світських заходах. Все тому, що красуня полюбляє вражати фотографів ефектними та розкішними образами, про які згодом говорить весь світ. Винятком не стала і її поява на Тижні моди в Нью-Йорка.

Подивитись на стильні новинки 37-річна Пріянка Чопра прийшла у чорній сукні від бренду Oscar de la Renta, яка мала довжину міді. На талії вбрання було прозорим та декорованим золотими ланцюжками. Пікантності вигляду розкішної акторки додавала зона декольте: сукня мала відвертий виріз, відтак всі учасники модного показу могли побачити пишний бюст Пріянки Чопри.

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Свій ефектний образ голлівудська красуня доповнила невеличкою сумочкою та туфлями-човниками на підборах.

Відомо, що у такому вбранні Пріянка Чопра відвідала презентацію весняно-літньої колекції 2020 року від бренду Oscar de la Renta. Тому вибір сукні акторки був досить символічним. В коментарях ЗМІ Пріянка неодноразово наголошувала, що одяг цієї марки часто опиняється в її гардеробі, відтак зірка не упустила можливості публічно підтримати своїх улюблених дизайнерів.

Окрім Пріянки Чопри, на заході можна було побачити й інших зіркових гостей, зокрема, Анну Вінтур, Нікі Хілтон, Люсі Хейл.