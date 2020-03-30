З песиком на голові: Демі Мур розсмішила прихильників кумедним фото
Відома голлівудська акторка Демі Мур полюбляє ділитися фотографіями з домашніми улюбленцями. Цього разу зірка опублікувала кумедну світлину, на якій позує з песиком на голові.
У нелегкий для всього світу час потрібно знаходити позитив у повсякденних речах. Саме це робить американська знаменитість Демі Мур. Вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі смішне фото, яким підняла настрій шанувальникам.
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57-річна зірка часто поширює знімки, на яких позують тваринки. Особливу любов Демі має до цуценят. На черговому кадрі вона зображена з маленьким кумедним песиком, який сидить у неї на голові. Собачка бежевого кольору з коричневими плямками вражає милотою.
Акторка одягнена у білий гольф та джинсовий комбінезон. На обличчі у неї немає макіяжу, а волосся заплела у дві косички. Серед аксесуарів обрала круглі коричневі окуляри.
Пропонуємо переглянути добірку світлин, на яких Демі Мур позує з чарівними тваринками.
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