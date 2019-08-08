З пивним животом і макаронами в руках: Маколей Калкін кумедно відреагував на запуск "Один вдома"

Американський актор Маколей Калкін не зміг пройти осторонь новин, де 7 серпня повідомлялось, що студія Disney перезапустить всім відому кінострічку "Один вдома". Версія зірки-дитини з фільму розсмішила всю мережу.

Про перезапуск кількох знаменитих комедій 1990-х, включно з "Один вдома", повідомив глава студії Disney Боб Айгер. Фанати по-різному відреагували на новину: одні з нетерпінням чекають ребуту (перезапуску), інші просять залишити в спокої класику, на якій виросло кілька поколінь.

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38-річний Маколей Калкін, який свого часу був головним героєм оригінального фільму, показав, як, на його думку, виглядатиме версія сучасного усамітненого хлопця без батьків вдома.

"Ось так буде виглядати оновлена ​​версія "Один вдома", – написав у своєму Instagram актор в описі до фото, на якому позує на дивані з тарілкою макаронів в руці і ноутбуком на колінах.

Занедбаний вигляд і доволі актуальна проблема серед сучасних дітей, які проводять весь свій вільний час за гаджетами, дуже сподобались прихильникам. На публікацію в коментарях відреагували актриса Сара Мішель Геллар, актор Сет Грін, блогер Перез Хілтон та навіть офіційний акаунт PornHub, від імені якогось Калкіна запитали, де ж його улюблена сирна піца.