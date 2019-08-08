З пивним животом і макаронами в руках: Маколей Калкін кумедно відреагував на запуск "Один вдома"
Американський актор Маколей Калкін не зміг пройти осторонь новин, де 7 серпня повідомлялось, що студія Disney перезапустить всім відому кінострічку "Один вдома". Версія зірки-дитини з фільму розсмішила всю мережу.
Про перезапуск кількох знаменитих комедій 1990-х, включно з "Один вдома", повідомив глава студії Disney Боб Айгер. Фанати по-різному відреагували на новину: одні з нетерпінням чекають ребуту (перезапуску), інші просять залишити в спокої класику, на якій виросло кілька поколінь.
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38-річний Маколей Калкін, який свого часу був головним героєм оригінального фільму, показав, як, на його думку, виглядатиме версія сучасного усамітненого хлопця без батьків вдома.
"Ось так буде виглядати оновлена версія "Один вдома", – написав у своєму Instagram актор в описі до фото, на якому позує на дивані з тарілкою макаронів в руці і ноутбуком на колінах.
Занедбаний вигляд і доволі актуальна проблема серед сучасних дітей, які проводять весь свій вільний час за гаджетами, дуже сподобались прихильникам. На публікацію в коментарях відреагували актриса Сара Мішель Геллар, актор Сет Грін, блогер Перез Хілтон та навіть офіційний акаунт PornHub, від імені якогось Калкіна запитали, де ж його улюблена сирна піца.