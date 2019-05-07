З простої студентки у світовий еталон моди: у чому секрет блогерки К'яри Ферраньї

Білявка з милою зовнішністю, щаслива мама, кохана дружина і найбільш фінансово успішна блогерка-інфлюенсер К'яра Ферраньї святкує свій день народження. Сьогодні, 7 травня, італійці виповнюється 32 роки. Її біографія сповнена досягненнями та невдачами, розставаннями та коханням. Хто ж така К'яра Ферраньї – читайте у матеріалі редакції LifeStyle 24.

Жінка часто ділиться інтимними історіями, як вона долала перешкоди на шляху до визнання, і наразі є справжнім мотиватором для своєї мільйонної аудиторії у соціальних мережах.

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На своїй сторінці в Instagram Ферраньї опублікувала підбірку знімків, як вона святкувала свої перші 10 днів народження.

Хто така К'яра Ферраньї?



К'яра Ферраньї / Getty Images

К'яра народилася у 1987 році у місті Кремоні, яке розташоване в італійській області Ломбардія. Її батько – дантист, а мама – письменниця. Дівчина у свої 21 вивчала міжнародне право в університеті у Бокконі і жила в маленькій однокімнатній квартирі. Тоді дівчина підробляла і отримувала власні гроші, працюючи моделлю.

Вона розповідала, що близько 10 років тому вона завжди малювалася чорною підводкою для очей і мала скуйовджене волосся. Тоді вона інвестувала усі свої гроші у дизайнерські сумки і подорожі, а більшість її образів були з вінтажного одягу, або Zara. У цей час вона публікувала свої street-style образи на сайтах Lookbook і Flickr.

Початок успішної кар'єри та "хейтери"

Здобувати популярність дівчина почала у 2009 році, коли запустила власний блог The Blonde Salad. Його назва походить від білявого кольору волосся (The Blone) і від слова "салат" (Salad), тому що на сторінці можна побачити повний мікс з подорожей, модних трендів, стильних образів, краси, сім'ї, друзів тощо.

Блог всього лише за 4 роки прославив К'яру до світового визнання – її запрошують на відомі фешн-події, а модні будинки пропонують блогерці найвигідніші колаборації.

Перші виходи К'яри Ферраньї у світ:





К'яра Ферраньї / Getty Images К'яра Ферраньї / Getty Images

Що цікаво, К'яру оточували не лише шанувальники, а й "хейтери", які постійно приписували її успіх комусь іншому. Спершу говорили, що вона не мала б шансів стати відомою, якби не гроші батьків. Наступною жертвою обговорень став колишній хлопець Ферраньї Ріккардо Поццолі, який придумав стратегію розвитку і привів блог коханої до комерційного успіху. У цьому є частка правди, адже і досі Ріккардо залишається бізнес-партнером К'яри.



Ріккардо Поццолі і К'яра Ферраньї / Getty Images

Розставання з коханим стало справжнім випробуванням для К'яри, однак через 3 місяці вона розпочала стосунки з репером Федеріко Лючія (більш відомий як Fedez). Від чоловіка Ферраньї торік народила свого первістка – хлопчика Лео. Що цікаво, перед цим лікарі переконували італійку, що їй буде складно завагітніти.

1 вересня 2018 року Ферраньї в розкішній сукні від Dior вийшла заміж за репера Fedez – так, про їхнє весілля говорив весь світ і його назвали "королівським".



К'яра Ферраньї і Fedez / Getty Images