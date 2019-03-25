З рожевою помадою та в шкірянці: як Леся Нікітюк виглядала у 17 років

За лічені роки Леся Нікітюк стала однією з найпопулярніших телеведучих та Instagram-блогерів. У мережі зірка ділиться ефектними знімками з подорожей та не забуває показувати й архівні фото.

Завдяки кумедним фразам талановита Леся Нікітюк стрімко завоювала український шоу-бізнес. Однак вміння все робити з гумором у зірки є ще зі студентських років.

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На своїй сторінці в Instagram телеведуча показала, як виглядала у 17 років. Тоді Леся Нікітюк була студенткою Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та брала участь у виступах КВН-команди "Торнадо Люкс". Запальна ведуча мала біляве волосся та лаконічний макіяж. Леся Нікітюк стежила за модними трендами, відтак постала на архівному знімку у шкіряній куртці та неоновій футболці.

Привіт! Я Леся... Мені 17, – з гумором підписала фото Нікітюк.



Леся Нікітюк у 17 років / Instagram / @lesia_nikituk

Зазначимо, що ще в студентські роки Леся Нікітюк починала підкорювати мережу. Її виступ у КВН-команді приніс першу славу та став щаблем до світу шоу-бізнесу.

Дивіться фрагмент виступу Лесі Нікітюк у "Торнадо Люкс": відео