З рушником на голові і в шльопанцях: неочікуваний образ Дженніфер Лопес в Нью-Йорку

49-річна популярна співачка Дженніфер Лопес вміє найефектніше виглядати на більшості публічних заходах та на червоних доріжках. Але необов'язково професійним макіяжем та розкішним дизайнерським вбранням зірка може підкорити публіку.

Так, Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці у досить незвичному образі. Зірка була одягнена в зручний сірий спортивний костюм.

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Доповнили образ співачки гумові шльопанці, рушник на голові та сонцезахисні окуляри. Деякі представники шоу-бізнесу у такому вигляді пробують приховати себе та втекти від камер, однак це не про Лопес. На знімках видно, як зірка усміхається фотографам та поводиться дуже привітно і розслаблено.

Джей Ло виходила з будівлі "Медісон-сквер-гарден" у центрі Нью-Йорка разом зі своєю дочкою Еммою та молодшою дитиною її коханого нареченого Алекса Родрігеса.



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images



Дженніфер Лопес / Getty Images