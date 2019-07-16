З рушником на голові і в шльопанцях: неочікуваний образ Дженніфер Лопес в Нью-Йорку

578 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

49-річна популярна співачка Дженніфер Лопес вміє найефектніше виглядати на більшості публічних заходах та на червоних доріжках. Але необов'язково професійним макіяжем та розкішним дизайнерським вбранням зірка може підкорити публіку.

Так, Дженніфер Лопес потрапила в об'єктиви папараці у досить незвичному образі. Зірка була одягнена в зручний сірий спортивний костюм. 

Читайте також: На концерті Дженніфер Лопес терміново евакуювали всіх людей: відома причина

Доповнили образ співачки гумові шльопанці, рушник на голові та сонцезахисні окуляри. Деякі представники шоу-бізнесу у такому вигляді пробують приховати себе та втекти від камер, однак це не про Лопес. На знімках видно, як зірка усміхається фотографам та поводиться дуже привітно і розслаблено.

Джей Ло виходила з будівлі "Медісон-сквер-гарден" у центрі Нью-Йорка разом зі своєю дочкою Еммою та молодшою дитиною її коханого нареченого Алекса Родрігеса.

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / Getty Images

blog_ava
Закон про мову: хто та де муситиме говорити українською
сьогодні
95884
Теги: LifeStyle Дженніфер Лопес Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
сьогодні 09:12 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
375
Олександр Божик: "Найважче для скрипаля – ламати стереотипи"
15 липня 19:34 Олександр Божик: "Найважче для скрипаля – ламати стереотипи"
221
FaceApp і "Гра престолів": як головні герої виглядали би в старості – кумедна фотопідбірка
15 липня 17:40 FaceApp і "Гра престолів": як головні герої виглядали би в старості – кумедна фотопідбірка
1737
Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів
15 липня 17:11 Що одягнути на фестиваль: ідеї трендових образів
643
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
15 липня 10:05 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
7004
Новини
Більше новин
Залиште відгук