З серцями на грудях: напівоголена Демі Роуз відвідала Burning Man – фото

Британська модель Демі Роуз, яка прославилася у мережі через свої оголені фото, відвідала фестиваль Burning Man, який щорічно проходить у США.

Щорічний восьмиденний фестиваль Burning Man традиційно розпочався в останню неділю серпня в американській пустині Блек-Рок, штат Невада. На ньому можна втілити найсміливіші образи в життя та виглядати ефектно. Нові звабливі знімки Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, модель проводить декілька днів поспіль на фестивалі Burning Man, звідки демонструє провокативні "аутфіти".

Для одного з виходів дівчина одягнула відвертий бюстгальтер з великими блискучими серцями. Доповнили look зірки короткі чорні шорти, червона накидка та чоботи у тон.

Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Минулого дня Демі Роуз показала свою версію образу головної героїні серіалу "Гра престолів" Деєнеріс Таргарієн. Для цього дівчина одягнула білу перуку та коротке біле вбрання.

Також модель демонструвала оригінальний костюм, який складався з золотистої металевої фурнітури і ланцюгів. За її словами, вона вперше приїхала на фестиваль Burning Man.