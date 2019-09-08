З серцями на грудях: напівоголена Демі Роуз відвідала Burning Man – фото

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель Демі Роуз, яка прославилася у мережі через свої оголені фото, відвідала фестиваль Burning Man, який щорічно проходить у США.

Щорічний восьмиденний фестиваль Burning Man традиційно розпочався в останню неділю серпня в американській пустині Блек-Рок, штат Невада. На ньому можна втілити найсміливіші образи в життя та виглядати ефектно. Нові звабливі знімки Демі Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, модель проводить декілька днів поспіль на фестивалі Burning Man, звідки демонструє провокативні "аутфіти".

Для одного з виходів дівчина одягнула відвертий бюстгальтер з великими блискучими серцями. Доповнили look зірки короткі чорні шорти, червона накидка та чоботи у тон.

Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Минулого дня Демі Роуз показала свою версію образу головної героїні серіалу "Гра престолів" Деєнеріс Таргарієн. Для цього дівчина одягнула білу перуку та коротке біле вбрання.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

Також модель демонструвала оригінальний костюм, який складався з золотистої металевої фурнітури і ланцюгів. За її словами, вона вперше приїхала на фестиваль Burning Man.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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