З сумкою за мільйон гривень: дочка Кайлі Дженнер зробила перші кроки – відео

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер у свої 21 виховує дочку Стормі, вона народила її 1 лютого 2018 року від репера Тревіса Скотта. Зірка реаліті-шоу, яка ні в чому не обмежує свою дитину, вже неодноразово показувала великий гардероб Стормі та вартісні подарунки дівчинки.

На своїй сторінці в Instagram Кайлі опублікувала відео про те, як маленька Стормі робить свої перші кроки.

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Що цікаво, на відео зображено, як 1-річна дочка Дженнер спускається сходами та міцно тримає у руках рожеву сумку від Hermes Kelly, яка коштує близько 32 тисяч фунтів стерлінгів (1 мільйон 122 тисячі гривень).

У короткому відео дівчинка робить перші кроки з допомогою Тревіса Скотта, а потім Стормі самостійно побігла галявиною.

Дивіться відео з дочкою Кайлі Дженнер:



Вартість сумки Hermes Kelly / Скріншот / farfetch.com