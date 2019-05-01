З терасою і власним садом: дизайнер Марк Джейкобс продає апартаменти на Манхеттені

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Відомий американський модельєр Марк Джейкобс виставив на продаж таунхаус у Вест-Вілидж на Манхеттені.

Просторі апартаменти у мальовничому районі Нью-Йорка оцінюють у майже 16 мільйонів доларів, пише Business Insider.

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Таунхаус, збудований у 2000-х за проектом Stern Architects. Джейкобс придбав цю нерухомість у 2009-му за трохи більше, ніж 10 мільйонів доларів.

Помешкання займає 5 поверхів. Його загальна площа становить 1342 метри квадратні.

Елітні апартаменти мають власну терасу на даху і внутрішній двір із садом, які разом займають ще майже 500 квадратів.

Інтер'єр таунхаусу Марка Джейкобса на Манхеттені: дивіться фото

 

 

Дизайн інтер'єру виконаний у стриманому стилі: вітальня з дубовими панелями і скляними дверима, простора спальня і мармурова ванна.

На початку квітня Марк Джейкобс одружився зі своїм бойфрендом Чарлі Дефранческо.

Хто такий Марк Джейкобс?Відомий американський дизайнер, власник модного лейблу Marc Jacobs, а також Marc by Marc Jacobs. Раніше був креативним директором французького модного дому Louis Vuitton.

У 2010 році журнал Time включив його у топ-100 найвпливовіших людей світу.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дизайн Фотоновини Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість
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