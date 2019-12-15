З відомого треку БИ-2 вирізали слово: що не пройшло російської цензури

Російська музична премія "Вікторія" відзначилась досить гучним скандалом. З популярної пісні БИ-2 "Люди на ескалаторах" вирізали слово "протести".

Музична премія "Вікторія" зібрала у Москві чи не всіх представників російського шоу-бізнесу. Артисти не тільки отримували нагороди, але й презентували свої популярні треки. Одним із запланованих виступів було довгоочікуване тріо гурту БИ-2, Леоніда Агутіна та співачки Manizha. Проте виступ артистів відзначився скандалом.

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Трансляцію концерту показали на пропагандистському каналі "Россия-1" 13 грудня. Мабуть, їхнім цензорам не сподобалось слово "протести", яке звучить у пісні "Люди на ескалаторах", тому вирішили просто вирізати його. Ролик з'явився на ютуб-каналі та одразу ж опинився серед записів БИ-2.

Російський колектив вже встиг відреагувати на скандальне редагування треку. Зокрема, відео музиканти назвали "Куртки Кобейна – Люди на ескалаторах (мінус одне слово)", а у мережі запропонували прихильникам вгадати, що саме не пройшло цензури.

Дивіться відео, як у Росії з пісні видалили слово протести (скандальний момент на 1:33)

Як відомо, від початку агресивної політики Росії щодо України музиканти БИ-2 уникали публічних коментарів щодо війни. Однак у 2014 році вони випустили трек, який показав їхню позицію. У пісні "Забрали в армию" артисти заспівали про війну та символічно зобразили її в кліпі. За сюжетом ролика, Єгор Бортник та Олександр Уман позували у білосніжній кімнаті, яка згодом почала наповнюватись червоною фарбою. Музиканти хотіли уникнути "крові", але вкінці кліпу їхні костюми стали червоними.

Над рікою палає підірваний міст. Нам перемогу над слабшим кидають, як кістку. В довгих пошуках правди, віримо брехні, далі думати не треба,

– співається в треку.

Не менш символічною була презентація пісні в мережі. У дописі представники БИ-2 закликали прихильників поділитись своїми враженнями від треку та показати його друзям. "І нехай вони, тобто друзі, завжди ними і залишаються!", – додали учасники колективу. Через це артисти внесені до так званого "списку Макаревича", хто не підтримує політику Кремля. Ймовірно, саме через це виступ гурту настільки прискіпливо оцінювали цензори.

Дивіться відео до кліпу БИ-2 "Забрали в армию":