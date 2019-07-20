З відвертим декольте: ефектний вихід акторки Єви Лонгорії

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Єва Лонгорія
Єва Лонгорія / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Єва Лонгорія невпинно працює, успішно поєднуючи роботу з материнством. У п'ятницю, 19 липня, зірка стала гостею на ранковому шоу Telemundo Un Nuevo Dia в Майамі, на якому презентувала майбутній анімаційний фільм "Дора і загублене місто". У стрічці Єва зіграла маму головної героїні.

Для виходу Лонгорія приміряла яскравий комбінезон зеленого кольору з глибоким декольте і широкими штанами.

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Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" доповнила свій образ бежевими босоніжками на підборах. Також вузький пояс у тон вбрання елегантно підкреслив талію Єви.

Єва Лонгорія / Getty Images


Єва Лонгорія / Getty Images


Мексиканський актор Єухеніо Дербес і Єва Лонгорія / Getty Images

Додамо, пригодницький фільм про дівчинку Дору вийде в український прокат 19 серпня 2019 році. Стрічка стане продовження популярного мультсеріалу про Дору-мандрівницю, який транслювався з 2000 по 2006 рік. Цікаво, що героїня мультфільму – 8-річна дівчинка, але у фільмі з’явиться підліток. 

Фільм "Дора і загублене місто": дивіться трейлер

 

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22 липня
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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Єва Лонгорія
Джерело: LifeStyle 24
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