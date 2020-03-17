З вишивкою, принтами та навіть стразами: як українські виробники масок наживаються на пандемії

Через введення карантину по Україні через коронавірус, пасажирів у Києві не пускатимуть без масок до маршруток, тролейбусів та трамваїв. Така заборона набуде чинності 18 березня і триватиме до 3 квітня. LifeStyle 24 вирішив розповісти, чому не варто панікувати та як не вестись на дорогі пропозиції невідомих виробників.

З поширенням коронавірусу Covid-19 в Україні, на полицях аптек одразу поменшало медичних масок, антисептиків та рукавичок. Якщо вони і з'являються у аптеках, то часто лише зранку і їх одразу великою кількістю розкуповують відвідувачі.

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Тому в мережі з'явилось чимало добровольців, які за символічну ціну і не дуже пропонують у них придбати гламурні та просто миловидні маски. Але покупці часто не розуміють, для чого вони їм та чи взагалі вони захищають від інфекційних захворювань.

Які маски продають в мережі

Ситуацією з коронавірусом як у світі, так і в Україні зокрема зручно скористались локальні бренди та окремі хендмейд-майстри (ті, що виготовляють все своїми руками). У соціальних мережах можна все частіше побачити, як виробники "ставлять на рекламу" свою продукцію під красивою обгорткою, посилаючись на пандемію.

Серед введених за ключовим словом "маски", у мережі виринають найрізноманітніші зразки медичних масок – як класичних респіраторних та одноразових хірургічних, так і з різними вкрапленнями фантазії виробників – з оригінальними принтами, блискітками, стразами, вишитими орнаментами та інше.



Марлеві пов'язки з вишивкою / Фото: Інформаційне агентство "АСС"

Маски, які продають у соціальних мережах / Скріншоти з інстаграму

Чимало фейсбук- та інстаграм-сторінок з початком виготовлення масок зареєструвались вперше, деякі ж з них перекваліфікувались лише на виготовлення такої продукції. Ціновий діапазон – найрізноманітніший: від 40 гривень за 1 шт. до кількох тисяч, якщо йдеться про брендові зразки, як Samia Alzakleh з кристалами Swarovski.

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Для чого потрібна маска?

Основним призначенням медичної маски вважають захист дихальних шляхів від потрапляння до них інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Відповідно, вони можуть захистити від таких хворіб, як:

гострі респіраторні вірусні інфекції, у тому числі грип;

кір;

краснуха;

паротит;

вітряна віспа;

стрептококові інфекції, у тому числі ангіна;

коклюш;

туберкульоз.

Медики та експерти в медичній галузі, наголошують, що одноразові маски потрібно носити лише хворим людям, які можуть заразити інших, а також лікарям, які мають з ними контакт. Здорові люди лише можуть нашкодити собі, одягаючи їх, адже маска однаково не захистить їх від потрапляння зараженого повітря, оскільки ступінь її проникнення становить близько 50%.

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Окрім того, коли людина дихає у медичну маску, під нею створюється сприятливе середовище для розмноження мікробів (тепле та вологе повітря під час дихання), а це збільшує ризики захворіти інфекційним захворюванням. А оскільки коронавірус здатний викликати застудні захворювання та атипові пневмонії, то така медична маска здорову людину точно не вбереже.

Загалом розрізняють такі види захисних медичних масок для обличчя: 1) процедурні; 2) повсякденні; 3) спеціалізовані (хірургічні); 4) стерильні; 5) нестерильні. Щоб правильно ними користуватись, слід одягати їх білою стороною до обличчя, ретельно закріплювати, аби вони щільно прилягали до зони рота і носа, не зберігати їх "на потім", та перед і після кожного використання маски мити руки з милом чи дезінфікувати їх.

Носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинно поєднуватися з іншими заходами профілактики, включаючи гігієну рук та органів дихання й уникнення тісних контактів шляхом підтримки відстані не менше 1 метра між собою й іншими людьми,

– наголошують у ВООЗ.

Варто пам'ятати, що кожна медична маска є одноразовою. Носять їх не більше двох годин. Якщо маску використовують для захисту від смогу чи забрудненого повітря – змінювати маску варто раз на 3 – 6 годин, але у випадку епідемій рекомендують змінювати її кожні 2 години.

Респіраторні маски мають більший ступінь захищеності у здорових людей, однак якщо у них є зйомні клапани. Респіраторних масок є 3 види: FFP 1, FFP 2 та FFP 3 і їх зазвичай призначають лише для медичного чи військового персоналу. Якщо у респіраторних масок не має зйомних клапанів, то їх теж можна вважати одноразовими і носити їх можна максимум 2 години. Також є маски, здебільшого зроблені з бавовни, і їх можна при високій температурі прати та носити знову ще декілька разів.

Чи варто вестись на пропозиції виробників масок у мережі

Редакція LifeStyle 24 не відмовляє читачів носити маски, але варто пам'ятати, що вони не захищають від вірусів. Одноразова чи багаторазова маска не є ефективним засобом профілактики проти коронавірусу і не дає гарантій, що людина не захворіє. Про те ж наголошують і представники ВООЗ, що під час пандемії коронавірусу краще уникати скупчень людей, залишатись вдома при можливості, частіше мити руки і дезінфікувати їх та приміщення, і менше торкатись обличчя. Маски потрібні лише тим, в кого є симптоми респіраторних захворювань, та тим, хто доглядає за хворими на коронавірус.

Щоб "бути у тренді", як кажуть деякі користувачі соціальних мереж, придбати звісно можна, але чи збережуть вони вас від інфекційних захворювань – навряд. Але для багатьох людей вони створюють ілюзію безпеки і заспокоюють. Це важливо для тих людей, які панікують та іпохондриків (люди, які постійно знаходять у себе хвороби, на які насправді не хворі).

Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу