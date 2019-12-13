З життя пішов відомий американський актор Денні Аєлло: причина смерті

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Актор Денні Аєлло / Associated Press

Сьогодні стало відомо про смерть Денні Аєлло у вечір четверга, 12 грудня. Близьке оточення актора стверджує, що смерть спровокована раптовою хворобою. Йому було 86 років. Зіркові колеги висловили співчуття близьким актора.

Смерть Денні Аєлло настала в медичному центрі в Нью-Джерсі. Його агент повідомив, що актор несподівано захворів напередодні. Припускають, що хвороба могла бути інфекційною. Сім'я навідала знаменитість у лікарні ввечері, напередодні його смерті. Близькі актора просять не надавати розголосу їхній втраті та не втручатися у приватне життя родини Денні Аєлло. 

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Зіркові колеги вже встигли висловити свої співчуття. Американська співачка та акторка Шер у твіттері пригадала спільну роботу з Денні Аєлло над драмою "Влада місяця". 

Прощавай, любий  Денні Аєлло. Денні був не просто великим актором, а геніальним комедійним актором. Ми так сміялися. Створення "Влади місяця"... Це був один з найщасливіших часів у моєму житті, і він був частиною того щасливого часу,
– зізналася знаменитість. 

Денні Аєлло розпочав кінокар'єру у 1972 році. Одним з перших його фільмів став "Хрещений батько 2", де його персонаж Тоні Розето озвучив легендарну фразу "Майкл Корлеоне передає вітання". За роль у комедійно-драматичному фільмі Спайка Лі "Роби як треба" був номінований на премію Оскар на звання "Найкращого актора другого плану". 


Актор Денні Аєлло / Кадри з фільму "Роби як треба" 

Денні Аєлло також був музичним виконавцем і випустив кілька дисків. Разом з дружиною Сенді Коен він виховував чотирьох дітей і навіть встиг стати дідусем. Останньою роботою актора стала роль в драмі Джона Херцфельда "Дістань мене, якщо можеш".

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд
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