З життя пішов відомий американський актор Денні Аєлло: причина смерті

Сьогодні стало відомо про смерть Денні Аєлло у вечір четверга, 12 грудня. Близьке оточення актора стверджує, що смерть спровокована раптовою хворобою. Йому було 86 років. Зіркові колеги висловили співчуття близьким актора.

Смерть Денні Аєлло настала в медичному центрі в Нью-Джерсі. Його агент повідомив, що актор несподівано захворів напередодні. Припускають, що хвороба могла бути інфекційною. Сім'я навідала знаменитість у лікарні ввечері, напередодні його смерті. Близькі актора просять не надавати розголосу їхній втраті та не втручатися у приватне життя родини Денні Аєлло.

Читайте також: Померла Марі Фредрікссон: хіти світової легенди музики

Зіркові колеги вже встигли висловити свої співчуття. Американська співачка та акторка Шер у твіттері пригадала спільну роботу з Денні Аєлло над драмою "Влада місяця".

Прощавай, любий Денні Аєлло. Денні був не просто великим актором, а геніальним комедійним актором. Ми так сміялися. Створення "Влади місяця"... Це був один з найщасливіших часів у моєму житті, і він був частиною того щасливого часу,

– зізналася знаменитість.

Goodbye Dear #DannyAiello

Danny was a Great Actor, But a

Genius Comedic Actor.We Laughed so much. Making #Moonstruck ..It was one of the happiest times in my life,& He Was apart of that Happy time.

Goodbye #JohnnyCammareri

Loretta — Cher (@cher) 13 грудня 2019 р.

Денні Аєлло розпочав кінокар'єру у 1972 році. Одним з перших його фільмів став "Хрещений батько 2", де його персонаж Тоні Розето озвучив легендарну фразу "Майкл Корлеоне передає вітання". За роль у комедійно-драматичному фільмі Спайка Лі "Роби як треба" був номінований на премію Оскар на звання "Найкращого актора другого плану".



Актор Денні Аєлло / Кадри з фільму "Роби як треба"

Денні Аєлло також був музичним виконавцем і випустив кілька дисків. Разом з дружиною Сенді Коен він виховував чотирьох дітей і навіть встиг стати дідусем. Останньою роботою актора стала роль в драмі Джона Херцфельда "Дістань мене, якщо можеш".