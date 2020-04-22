За 12 років я не змінився: Дмитро Комаров показав архівні фото з подорожі
Тревел-ведучий Дмитро Комаров, який мандрує країнами з програмою "Світ навиворіт" поділився зі своїми підписниками архівними світлинами ще до початку своїх експедицій та розповів, як зародилася ідея знімати програму про найекзотичніші країни світу.
Відповідну добірку фотографій телеведучий опублікував у своєму інстаграмі. За його словами, 12 років тому він полетів в Південно-Східну Азію. На той момент, він купував квиток в один кінець на невизначений термін. Комаров занурювався у життя іншої країни без конкретних маршрутів і чітких планів, коригуючи їх по ходу поїздки.
Важливо Телеведучий Дмитро Комаров розповів, яких правил дотримується під час карантину
"У мегатуристичному Таїланді мене цікавила зворотна сторона. Я відразу ж вибрав для себе північ країни, в районі кордону з Бірмою і Лаосом. Орендував старенький джипик Suzuki і 2 тижні їздив уздовж кордону з М'янмою путівцями, забираючись в ті місця, яких, як правило, немає в путівниках. Тоді ще у мене не було смартфона з онлайн-картою – я користувався паперовими картами, потихеньку пробираючись по маршруту, який сам для себе придумав і від руки намалював на листочку А4", – розповів телеведучий.
Затятого мандрівника цікавили поселення чау кхау або людей гір. Саме в цій поїздці, коли під час тропічної зливи був обвал дороги, він кинув свій джип і разом з народом пішов далі пішки.
Комаров під час подорожі в Таїланді
У той самий момент я подумав – як же круто навколо, які фантастичні речі я бачу, і як хочеться поділитися цими емоціями з усіма. Тоді вперше з'явилася ідея спробувати зняти телепрограму. Експериментально,
– поділився Комаров.
Під час поїздки в Таїланд телеведучому було 25 років. Сортувавши старі вінчестери, Комаров потрапив на архівні фотографії. Він жартівливо зазначив, що через карантин не стригся 2 місяці, і скоро його зачіска стане такою ж, як і на фото.
Дмитро Комаров 12 років тому
Що відомо про програму "Світ навиворіт"?Це авторський проєкт журналіста і мандрівника Дмитра Комарова. Прем’єра програми відбулася 11 грудня 2010 року. За 10 років існування тревел-шоу до найекзотичніших країн світу, Комаров встиг побувати в Індонезії, В’єтнамі, Індії, Камбоджі, Африці, Непалі, Японії, Бразилії, Китаї та багатьох інших країнах.
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