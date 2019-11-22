За 2 тижні після викидня: Алек Болдвін з дружиною здійснили публічний вихід

61-річний голлівудський актор Алек Болдвін та його 35-річна дружина Гіларія втратили дитину на ранніх термінах вагітності. Це вже другий викидень, який пара пережила за останній рік. Однак не минуло й 2 тижнів, як подружжя красувалось на червоній доріжці.

Знаменитості стали запрошеними гостями на гала-вечорі Американського музею природної історії, що в Нью-Йорку. Алек і Гіларія Болдвіни залюбки красувались перед камерами, не подаючи й виду, що у них трапилась особиста трагедія. Для світського виходу фітнес-тренерка обрала розкішну приталену сукню, верх якої був розшитий камінням. Лаконічні прикраси, ідеальна укладка волосся та макіяж завершили образ Гіларії Болдвін.

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Як відомо, навесні 2019 року Алек Болдвін та Гіларія втратили п'яту дитину. Тоді жінка складно пережила новину про викидень, а після ретельного обстеження заявила, що немовля не мало шансів вижити. Однак вже за кілька місяців після втрати голлівудське подружжя знов готувалось до поповнення у сім'ї. У жовтні 2019-го пара заявила, що у них буде ще одна донечка. У дописі Гіларія закликала всіх жінок продовжувати жити після такої особливої трагедії. На четвертому місяці вагітності серце ненародженої дитини Алека Болдвіна зупинилось.

Я роблю все, що в моїх силах... Вважаю, що, коли ви стикаєтеся з труднощами, важливо якомога швидше визнати: це все було в реальності. Чим більше ви про це будете говорити і ототожнювати з реальністю, тим простіше подолати біль,

– поділилась Гіларія.

Водночас Алек Болдвін на заході заявив, що у нього з Гіларією таки буде п'ята дитина. Наразі ж пара виховує 4 нащадків, а в актора є ще одна донька від першого шлюбу з Кім Бейсінгер.