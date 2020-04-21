За чим ви найбільше сумуєте на карантині: опитування

Карантин в Україні та світі "загнав" мільярди людей по всьому світу у свої домівки. Пандемія коронавірусу у 2020 році принесла непоправні втрати для сотень тисяч родин і завдала збитків на шалені суми у різних сферах бізнесу та економіки.

Не менший стрес отримали і ті, хто вже мінімім як два місяці перебуває у самоізоляції вдома. LifeStyle 24 переконаний, що прогулянки за продуктами в магазин чи аптеку стали справжнім святом для багатьох, адже саме так можна вийти на кілька хвилин на вулицю. Ті, хто мають домашніх улюбленців, можуть гуляти парками, але навіть це не рятує господарів від нудьги та постійного заточення в будинку.

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У світі з кожним днем послаблюють карантинні обмеження, а в Україні вже розглядають ймовірні варіанти, як дозволити людям більше перебувати у соціумі, але однаково берегти себе від інфекційного захворювання. Хтось вже мріє про омріяні відпустки за кордоном після завершення карантину, хтось за поїздками до рідних, яких не бачив від початку весни, хтось просто хоче піти на фільми чи у паб, щоб поспілкуватись наживо з друзями. Такі прості мрії, і водночас такі ще недосяжні.

Розповідайте, за ким або чим ви найбільше засумували на карантині?