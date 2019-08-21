За чотири дні до шоу "Танці з зірками" Вікторія Булітко травмувала ногу

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Вікторія Булітко
Вікторія Булітко / Instagram / @bulitka

Новий сезон танцювального проекту "Танці з зірками" ще не розпочався, а Вікторія Булітко вже приголомшила новиною, що пошкодила ногу. Зірка побувала в хірурга, але госпіталізації вдалось уникнути.

Про травму правої ноги актриса гумористичної програми "Дизель шоу" повідомила у своїх Instagram-Stories 20 серпня.

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"Ось, дострибалася, дотанцювалися... Їду до хірурга, тому що скакати я поки на правій нозі не можу. Адже вона у мене штовхаюча, всі приземлення на неї, все підтримки з неї", – поділилась зірка шанувальникам по дорозі до лікаря.

Вікторія Булітко травмувала ногу
Вікторія Булітко травмувала ногу перед "Танцями з зірками" / Instagram-Stories / @bulitka

Українська зірка також показала, як змінилась та розпухла її нога в зоні щиколотки, однак через деякий час вона показала фанатам, що їде з лікарні без жодного гіпсу чи бинту. Можна припустити, що це був забій, який до неділі, 25 серпня, вдасться залікувати.

Вікторія Булітко травмувала ногу
Вікторія Булітко показала праву травмовану ногу / Instagram-Stories / @bulitka

Вікторія Булітко травмувала ногу
Вікторія Булітко травмувала ногу перед "Танцями з зірками" / Instagram-Stories / @bulitka

Додамо, що вже за три дні вся Україна побачить нових учасників "Танці з зірками" на головному паркеті країни. Хто стане її партнером-хореографом – наразі невідомо. Вікторія Булітко, Володимир Остапчук та Михайло Кукуюк стали першими учасниками проекту нового сезону, прийнявши танцювальну естафету від дискоболу.

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Теги: LifeStyle Зіркові хвороби
Джерело: LifeStyle 24
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