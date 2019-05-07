За декілька кроків до мікроінсульту, – співачка Мята шокувала заявою про своє здоров'я

Українська співачка Мята (справжнє ім'я – Юлія Загорська), яка нещодавно презентувала нову пісню з Ivan NAVI, приголомшила прихильників несподіваною заявою у мережі. Артистка зізналась, що вона ледь не пережила інсульт.

В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 співачка Мята розповіла, що у неї різко погіршився стан здоров'я. Почалось все із високого тиску, а при обстеженні лікарі виявили, що у зірки порушена циркуляція крові, що могло б спричинити інсульт.

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Я готувалась до Viva балу, але мені стало погано, підскочив тиск. Від події, звісно, відмовилась, бо просто втрачала свідомість. Наступного дня я звернулась до лікаря, зробили МРТ голови, УЗД судин і виявили, що в мене в шиї був поганий кровообіг. Я почувалась дуже погано, взагалі не ходила 2 тижні, просто лежала, бо не могла навіть відкрити очі. Це було страшно,

– розповіла Мята.

Медики одразу ж призначили українській артистці курс лікування, який вона і досі проходить. Співачка, за порадою лікаря, змушена була відмовитись від запланованої відпустки, адже політ міг би обернутись для неї інсультом. Попри це Мята запевнила прихильників, що наразі почувається значно краще та не буде переносити концерти, заплановані на червень 2019 року.

Зараз в мене реабілітація: маю пройти голкотерапію та вправляння хребта. Досі я вживаю пігулки та довго ще буду їх пити, думаю, 1,5 місяці точно. Поки відпочиваю, бо навіть складно їхати в машині,

– додала вона.

Погіршення стану здоров'я співачка Мята пов'язує із стресами та великою навантаженістю. За її словами, перед госпіталізацією молодший син теж потрапив до лікарні, тому артистка поєднувала концерти із доглядом за дитиною. Перенавантаження й могло стати причиною порушення циркуляції крові, переконана Мята.

"Це пов'язано з роботою і стресом. Окрім цього, мій молодший син потрапив до лікарні, тому я не спала ночами і поєднувала все із концертами. Був дуже складний період, і от все накопичилось та вилилось у передінсультний стан", – зізналась співачка Мята.