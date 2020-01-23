Українка потрапила одразу у дві номінації "Греммі-2020"

Вже 27 січня у США відбудеться одна з найпрестижніших музичних премій світу – "Греммі". Серед числа талановитих номінантів опинилась і українка – Надія Шпаченко, яка потрапила одразу в дві номінації: "Найкраща збірка" і "Продюсер року в класичній музиці" у категорії "Класична музика на "Греммі-2020".

Радісною новиною на своїй фейсбук-сторінці повідомили представники "Радіо Ісландія". За їхніми словами, такої честі українська піаністка удостоїлась завдяки альбому The Poetry Of Places.

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Фрагменти альбому The Poetry Of Places Надії Шпаченко:

"Під час своїх концертів Надія виконує твори за роялем, але грає також і на іграшкових фортепіано, клавесині та перкусії. Її виступи супроводжуються декламацією, грою на синтезаторі, а також мультимедійними матеріалами", – йдеться у повідомленні.

Про Надію Шпаченко в Україні знають небагато, оскільки вона є професором музики в Каліфорнійському державному політехнічному університеті у Помоні (округ Лос-Анджелеса). На рахунку жінки є чимало прем'єрних виконань творів перших композиторів світу: Елліотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаерті, Юрія Іщенка, Яніса Ксенакіса та інших.

Що цікаво, на своїй сторінці у фейсбуці Надія Шпаченко радо ділиться творчими здобутками та готується до церемонії нагородження "Греммі". Минулої суботи жінка побувала на традиційному бранчі номінантів премії, а днями похизувалась статтею про власні здобутки та номінацію на нагороду в одній з місцевих газет Poly Post. Детальніше про Надію Шпаченко ви можете прочитати тут.