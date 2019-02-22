За кого ви вболіватимете на Оскарі: топ-6 опитувань у головних номінаціях

91 церемонія нагородження премій Оскар відбудеться вже за 10 днів. Саме час підбити головні підсумки та обрати свого фаворита в обраній номінації. Можливо, ви все відгадаєте і зможете довести собі та іншим, що маєте відмінний кінематографічний смак та хорошу інтуїцію.

Після оголошення номінантів премії Оскар-2019 журналісти LifeStyle вирішили поцікавитись, кого ж з претендентів на кінопремії ви бачите переможцями? Адже всі заслуговують найкращих похвал та нагород і цього року номінанти – не виключення. Але переможуть лише найкращі, тому пропонуємо вам поділитись своїми думками та обрати власних фаворитів!

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1. Який фільм отримає перемогу на премії Оскар-2019: опитування







Цього року за перемогу у номінацій "Найкращий фільм" боротимуться 7 фільмів, що вже зазнали шаленого успіху у світовому кінематографі. "Богемна рапсодія" режисера Браян Сінгера стала найуспішнішою музичною стрічкою в історії кіно. Фільм "Народження зірки" відзначили за бездоганну режисерську та акторську роботу Бредлі Купера безліч кінокритиків, а талантом співачки Леді Гаги досі захоплюються мільйони прихильників. Фільм мексиканського режисера Альфонсо Куарона "Рома" вже відзначили найкращими номінаціями у всіх престижних преміях світу: Золотий глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards та в інших. Цей список можна продовжувати ще довго, тому можна вважати, що сімка фільмів-номінантів цілком заслуговує на світове визнання та почесну нагороду.

2. Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка







Всі з представлених кінострічок, які стали роботами режисерів, вже були у світовому прокаті, тому їх вже можна знайти на іноземних ресурсах і придбати для перегляду. Варто додати, що премії Оскар за "найкращу режисуру" і "найкращий фільм" завжди були дуже тісно пов'язаними протягом всієї їхньої історії. З 80 фільмів-лауреатів 59 кінострічок були відзначені за найкращу режисуру. Як і номінація "Найкращий фільм", перемогу за найкращу режисерську роботу присуджують ще з 1929 року.

3. Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування







Після двох головних номінацій йдуть не менш важливі – відзначення найкращих акторів першого плану, які вразили журі Американської академії кіномистецтв у 2019 році. Пропонуємо назвати свого фаворита серед чоловіків та вболівати за нього під час трансляції нагородження іменитими кінопреміями Оскар 24 лютого.

4. Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка







Цьогорічні номінантки і справді вражають своєю акторською грою. 71-річна Гленн Клоуз неймовірно зіграла у фільмі "Дружина" і отримала вже безліч кінонагород за свою роботу. Леді Гага, яка завжди вражала своїм епатажним стилем та неймовірним голосом, тепер показала весь свій акторський талант у фільмі "Народження зірки". Неперевершені Олівія Колман, Ялиця Апарисіо та Мелісса Маккарті у 2018 році теж зробили не менший вклад у кінематограф, чим і заслужили престижні номінації на Оскарі.

5. Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування







Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану" є не менш престижною, ніж інші головні номінації премії. Часто буває таке, що кіноактори настільки вдало втілюються у роль, що перевершують головних героїв та здобувають престижні номінації у різних кінонагородах. До прикладу, фільм "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman) режисера Спайка Лі. Незважаючи на проблемну тематику та хороше виконання головної ролі Джона Девіда Вашингтона, престижну номінацію у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" здобув зовсім не він, а його напарник по стрічці Адам Драйвер.

6. Хто з актрис отримає Оскар за найкращу жіночу роль другого плану – опитування







Вище ми вже зазначали, що часто буває таке, що кіноактори настільки вдало втілюються у роль, що перевершують головних героїв та здобувають престижні номінації у різних кінонагородах. У цьому році цікавим прецедентом став фільм "Фаворитка" режисера Йоргоса Лантімоса, у якому головний персонаж Олівія Колман отримала номінацію за "Найкращу жіночу роль", а Емма Стоун та Рейчел Вайс стали номінантками категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

6. Який сценарист заслуговує перемоги на Оскарі-2019: Ваша думка







Ні для кого не секрет, що одну з головних ролей у створенні фільму відіграють сценаристи. Саме їм належить побудувати логічні діалоги та змістовний сюжет, щоб гра акторів виглядала органічною. Жодний фільм не врятують дорогі декорації, високооплачувані актори чи сюжет, якщо діалоги будуть нудними, банальними чи зовсім абсурдними. Тому не варто забувати про важливість роботи сценаристів, адже саме вони створюють культові фрази, які ми знаємо та навіть користуємось ними у побуті до сьогодні.