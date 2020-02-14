За кого ви вболіваєте у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

У суботу, 15 лютого, визначаться всі імена фіналістів Національного відбору Євробачення-2020. Українські артисти поборються за можливість представити державу на міжнародному конкурсі. У переддень шоу журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого вболівають вітчизняні меломани.

У другому півфіналі Євробачення-2020 на сцену вийдуть MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Кожен вокаліст не тільки презентує свою конкурсну пісню, але й шоу, яке вразить глядачів. Цікаво, що у 2020 році на конкурс потрапило багато маловідомих колективів, тому українцям залишається тільки здогадуватись, якими сюрпризами відзначать постановки.

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За традицією, оцінювати виступи зіркових вокалістів будуть експерти та глядачі. Саме вони і визначать імена претендентів на перемогу в Нацвідборі Євробачення-2020. Журналісти вирішили поцікавитись, за кого вболівають українці.