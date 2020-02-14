24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

За кого ви вболіваєте у другому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

0 Читать новость на русском
Нацвідбір Євробачення-2020: опитування до другого півфіналу / Instagram / @eurovision.ua

У суботу, 15 лютого, визначаться всі імена фіналістів Національного відбору Євробачення-2020. Українські артисти поборються за можливість представити державу на міжнародному конкурсі. У переддень шоу журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого вболівають вітчизняні меломани.

У другому півфіналі Євробачення-2020 на сцену вийдуть MOONZOO feat. F.M.F. Sure, FO SHO, Еліна Іващенко, Олександр Порядинський, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI. Кожен вокаліст не тільки презентує свою конкурсну пісню, але й шоу, яке вразить глядачів. Цікаво, що у 2020 році на конкурс потрапило багато маловідомих колективів, тому українцям залишається тільки здогадуватись, якими сюрпризами відзначать постановки. 

До теми: Нацвідбір Євробачення-2020: про що співатимуть учасники другого півфіналу

За традицією, оцінювати виступи зіркових вокалістів будуть експерти та глядачі. Саме вони і визначать імена претендентів на перемогу в Нацвідборі Євробачення-2020. Журналісти вирішили поцікавитись, за кого вболівають українці.

 

 

Жінки українських боксерів: фото красунь, з яким вони святкують День святого Валентина
сьогодні
14755
Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Опитування 24 Євробачення 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:15 10 найкращих фільмів про кохання, які вас не розчарують
Юлія Турелик 2330
сьогодні 11:06 14 фільмів про любов до Дня святого Валентина
Уляна Журба 9234
13 лютого 13:20 Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому
Олена Булан 11346
13 лютого 11:45 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 2362
12 лютого 20:32 Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Юлія Михайлова 3205
Новини
Більше новин
Залиште відгук