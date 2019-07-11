За мотивами небезпечної гри "Момо" знімуть фільм жахів

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Момо
Момо / Instagram / @eunmicsecret

Американська кінокомпанія Orion Pictures, японський продюсер Такасіге Ітісе, відомий картинами "Дзвінок", "Прокляття", та продюсер екранізації роману Стівена Кінга "Воно" почали роботу над фільмом жахів, який розповість про головного персонажа смертельної гри "Момо",

Про гру "Момо", яка стала небезпечною в мережі та поширилася серед дітей і підлітків через месенджер у WhatsApp, знімуть фільм жахів. Про це повідомляє видання Deadline.

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Основою для образу стала скульптура "Жінка-птах" японського ​​художника Кейсуке Айсо, яка була на виставці в Токіо в 2016 році. Згодом монстр став вірусним в мережі і отримав ім'я Момо.

У сюжеті фільму буде йтися про моторошне спілкування персонажа з дітьми у мережі. Цікаво те, що образ Момо розширять, тому що початкова скульптура була створена на легенді про убуме – примару жінки, яка померла при пологах.

Назва майбутньої картини наразі невідома..

 

Що таке гра "Момо"?Небезпечна гра, метою якої є довести її учасника до суїциду. Поширюється за допомогою месенджера WhatsАpp. Спочатку в контактах з'являється новий користувач – анонімний куратор, підписаний як "Mомо". Він надсилає підліткам страшні картинки, зображення сцен насильства, а потім пропонує виконувати різні накази. Якщо ж дитина відмовляється це робити, їй починають погрожувати.

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Теги: LifeStyle Кіно
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