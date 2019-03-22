За півроку вагітності Меган Маркл витратила на гардероб 630 тисяч доларів

Після новини про вагітність герцогині Сассекської увага до її персони збільшилася в декілька разів. ЗМІ прискіпливо слідкували не лише за її відносинами зі сторони батька, але й за її гардеробом. Тому підрахунків щодо витрат на вбрання вагітної Меган Макрл було не обминути. Сума, яку дружина принца Гаррі витратила на одяг, вчетверо перевищує видатки Кейт Міддлтон за рік.

У грудні 2018 року іноземні ЗМІ підрахували вартість гардеробу Меган Маркл за пройдешній рік. Тоді її витрати складали близько одного мільйона фунтів стерлінгів. Однак після заяви про вагітність герцогині Сассекської підрахунки набули нового сенсу, оскільки їй довелося повністю оновити гардероб.

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На сайті видання Love The Sale з'явилася інформація щодо витрат Меган Макрл за останні півроку. Як зазначено в джерелі, з 6 вересня 2018 року до 11 березня 2019 року герцогиня Сассекська здійснила 75 офіційних виходів. Загальна вартість її вбрань для публічних подій становить 478 920 фунтів стерлінгів (приблизно 630 тисяч доларів). Найдорожчим одягом в гардеробі Меган Маркл стала сукня від Oscar de la Renta, вартість якої сягає понад 10 тисяч фунтів стерлінгів, а найдешевшою – плаття від H&M за 15 фунтів.

Витрати нового члена королівської сім'ї не могли не порівняти з витратами герцогині Кембриджської. Вартість гардеробу Кейт Міддлтон за 2017 рік (саме за цей рік вона витратила найбільше) становить 160 тисяч доларів.



Меган Маркл в сукні за 10 тисяч фунтів стерлінгів / Getty Images